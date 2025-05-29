Марк Цукерберг сообщил, что количество пользователей Meta* AI достигло 1 млрд в месяц

В 2025 году компания сосредоточится на персонализации, голосовом управлении и развлечениях, отметил он.Марк Цукерберг. Источник фото: Godofredo A. / AP PhotoРубеж ИИ-помощник преодолел после запуска отдельного приложения в апреле 2025-го, пишет CNBC со ссылкой на заявление Цукерберга во время ежегодного собрания акционеров.Монетизацию пока не запустили. По словам Цукерберга, в будущем возможны «платные рекомендации» или «подписка» с доступом к расширенным функциям.В 2024 году Meta* добавила обновлённого ИИ-помощника в строку поиска в своих приложениях и запустила сайт с чат-ботом.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta