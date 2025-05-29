Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
AI
Инвестиции
Телеграм
Мнения
Образование
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Карина Пардаева
AI

Марк Цукерберг сообщил, что количество пользователей Meta* AI достигло 1 млрд в месяц

В 2025 году компания сосредоточится на персонализации, голосовом управлении и развлечениях, отметил он.

Марк Цукерберг. Источник фото: Godofredo A. / AP Photo
Марк Цукерберг. Источник фото: Godofredo A. / AP Photo
  • Рубеж ИИ-помощник преодолел после запуска отдельного приложения в апреле 2025-го, пишет CNBC со ссылкой на заявление Цукерберга во время ежегодного собрания акционеров.
  • Монетизацию пока не запустили. По словам Цукерберга, в будущем возможны «платные рекомендации» или «подписка» с доступом к расширенным функциям.
  • В 2024 году Meta* добавила обновлённого ИИ-помощника в строку поиска в своих приложениях и запустила сайт с чат-ботом.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #meta

2
1
19 комментариев