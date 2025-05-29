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Ася Карпова
AI

Стартап Odyssey представил генератор игровых 3D-миров, где можно «ходить, как в Google Картах»

В декабре 2024 года он привлёк $27 млн.

  • Компания выпустила бесплатную «раннюю демоверсию», которая генерирует кадры для интерактивной сцены каждые 40 миллисекунд. Пока в ней ограниченный набор локаций, позже можно будет создавать ролики по запросу.
  • Во время запуска стартапа в декабре 2024 года разработчики рассказывали, что в будущем сгенерированные сцены можно будет выгружать в Unreal Engine, Blender и Adobe After Effects, чтобы редактировать, создавать игры и визуализации.
Источник: Odyssey
  • Как пишет The Verge, зрители могут исследовать 3D-миры, «как на прогулке по размытой версии Google Street View», при этом каждый раз обстановка немного отличается, так как система генерирует её заново, когда пользователь поворачивается.
  • Команда планирует работать над чёткостью изображения, но сколько времени уйдёт на дообучение модели, пока не знает.
  • Odyssey основали выходцы из компаний-разработчиков ПО для беспилотных автомобилей. Оливер Кэмерон был вице-президентом по продуктам в Cruise, а Джефф Хоук — сооснователем и исследователем Wayve.
  • В 2024 году Odyssey привлекла $27 млн от EQT Ventures, GV и Air Street Capital, в совет директоров вошёл один из соучредителей Pixar и бывший президент Walt Disney Animation Studios Эд Кэтмелл.

#новости #ии

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