Стартап Odyssey представил генератор игровых 3D-миров, где можно «ходить, как в Google Картах»

В декабре 2024 года он привлёк $27 млн.Компания выпустила бесплатную «раннюю демоверсию», которая генерирует кадры для интерактивной сцены каждые 40 миллисекунд. Пока в ней ограниченный набор локаций, позже можно будет создавать ролики по запросу.Во время запуска стартапа в декабре 2024 года разработчики рассказывали, что в будущем сгенерированные сцены можно будет выгружать в Unreal Engine, Blender и Adobe After Effects, чтобы редактировать, создавать игры и визуализации.Источник: OdysseyКак пишет The Verge, зрители могут исследовать 3D-миры, «как на прогулке по размытой версии Google Street View», при этом каждый раз обстановка немного отличается, так как система генерирует её заново, когда пользователь поворачивается.Команда планирует работать над чёткостью изображения, но сколько времени уйдёт на дообучение модели, пока не знает.Odyssey основали выходцы из компаний-разработчиков ПО для беспилотных автомобилей. Оливер Кэмерон был вице-президентом по продуктам в Cruise, а Джефф Хоук — сооснователем и исследователем Wayve.В 2024 году Odyssey привлекла $27 млн от EQT Ventures, GV и Air Street Capital, в совет директоров вошёл один из соучредителей Pixar и бывший президент Walt Disney Animation Studios Эд Кэтмелл.#новости #ии