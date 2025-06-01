Google выпустила на Android приложение для локального запуска ИИ-моделей из каталога Hugging Face

Версия для iOS появится позже. Изображение GoogleПриложение Google AI Edge Gallery выпущено как экспериментальная версия с лицензией Apache 2.0. Оно доступно для загрузки на GitHubСервис позволяет пользователям загружать ИИ-модели с Hugging Face и запускать их на смартфонах без подключения к интернету, пишет TechCrunch.Для загрузки доступны модели, которые могут отвечать на вопросы, генерировать текст, код или изображения, используя процессор смартфона, отмечает издание. Их полный список не приводится.В приложении есть инструмент Prompt Lab, который позволяет задавать гибкие настройки для определённых задач.Google предупреждает, что производительность моделей на смартфонах может отличаться от облачных вычислений.Валерия ИльинаAI28 феврHugging Face: где искать бесплатные нейросети На площадке можно сгенерировать корги с блинчиками, записать озвучку и придумать ещё больше промптов.#новости #google