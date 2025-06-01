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Артур Томилко
AI

Google выпустила на Android приложение для локального запуска ИИ-моделей из каталога Hugging Face

Версия для iOS появится позже.

Изображение Google
Изображение Google
  • Приложение Google AI Edge Gallery выпущено как экспериментальная версия с лицензией Apache 2.0. Оно доступно для загрузки на GitHub
  • Сервис позволяет пользователям загружать ИИ-модели с Hugging Face и запускать их на смартфонах без подключения к интернету, пишет TechCrunch.
  • Для загрузки доступны модели, которые могут отвечать на вопросы, генерировать текст, код или изображения, используя процессор смартфона, отмечает издание. Их полный список не приводится.
  • В приложении есть инструмент Prompt Lab, который позволяет задавать гибкие настройки для определённых задач.
  • Google предупреждает, что производительность моделей на смартфонах может отличаться от облачных вычислений.
Валерия Ильина
AI
Hugging Face: где искать бесплатные нейросети

На площадке можно сгенерировать корги с блинчиками, записать озвучку и придумать ещё больше промптов.

Hugging Face: где искать бесплатные нейросети

#новости #google

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