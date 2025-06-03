СМИ: Universal, Warner и Sony ведут переговоры с ИИ-стартапами о правах на музыку — ранее они с ними судились

Лейблы хотят не только защитить интеллектуальные права, но и заручиться поддержкой исполнителей, которые по-разному относятся к ИИ, отмечает WSJ.Речь об Udio и Suno, которые генерируют песни по запросу пользователя: оба сервиса признавались, что обучали ИИ-модели на защищённом авторским правом контенте, однако называли это «учебным процессом». В июне 2024 года иск против стартапов подала группа звукозаписывающих компаний, включая Sony, Universal и Warner.В июне 2025 года источники WSJ и Bloomberg сообщили, что лейблы ведут переговоры с Udio и Suno отдельно друг от друга. Среди тем обсуждения — лицензионные платежи, автоматическое отслеживание материала, похожее на Content ID в YouTube, а также возможность «запрещать» некоторых исполнителей для ИИ-генерации (каких именно, не уточняют). Кроме этого, компании хотят участвовать в разработке продуктов и приобрести долю в стартапах, как получилось в случае со Spotify.Среди инвесторов Udio — исполнители will.i.am и Common, а партнёром Suno стал продюсер и рэпер Timbaland.Однако не все музыканты настроены на сотрудничество: более 50 тысяч культурных деятелей, включая Тома Йорка, Кейт Буш, The Cure и других, подписали коллективное письмо, где просили перестать использовать их материалы для обучения ИИ.#новости #sony #universalmusic #warner