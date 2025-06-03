В посвящённом «пропаганде ИИ» сабреддите начали банить пользователей, которые считают ИИ «богом»

По словам одного из модераторов r/accelerate/, нейросети их «токсично очаровывают».Он добавил, что в целом в интернете стало больше контента, включая «научные статьи», о том, что ИИ общается на «высоком духовном уровне» и вот-вот «изменит» мир.Редакция 404Media тоже часто получает письма с «длинными и малопонятными» логами «бесед» с ChatGPT, якобы подтверждающими, что ИИ «не просто машина». О случаях, когда из-за «плотного» общения с ИИ люди начинали считать себя «пророками», также писал Rolling Stone. «Фиксацию» на определённых темах наблюдали некоторые «независимые исследователи».«Сложно подсчитать точное количество пользователей, которых ИИ “убедил” в “божественном назначении”, — сказал модератор r/accelerate/ в интервью 404Media. — Проблем не будет, как только компании “починят” свои LLM (большие языковые модели). Но они пока их не осознают».В апреле 2025 года пользователи стали жаловаться на обновление ChatGPT: бот хвалил их на пустом месте и со всем соглашался. OpenAI признала ошибки в поведении модели: «Мы заметили, что ответы могут поддерживать пользователя, но при этом вводить в заблуждение, а ещё негативно влиять на него». На фоне жалоб компания «откатила» обновление.#reddit #chatgpt #новости