В посвящённом «пропаганде ИИ» сабреддите начали банить пользователей, которые считают ИИ «богом»

Редакция 404Media тоже часто получает письма с «длинными и малопонятными» логами «бесед» с ChatGPT, якобы подтверждающими, что ИИ «не просто машина». О случаях, когда из-за «плотного» общения с ИИ люди начинали считать себя «пророками», также писал Rolling Stone. «Фиксацию» на определённых темах наблюдали некоторые «независимые исследователи».