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Ася Карпова
AI

The Washington Post планирует ввести ИИ-редактора для статей сторонних авторов — NYT

Решение появилось на фоне намерений Джеффа Безоса снизить расходы издания и увеличить выручку.

  • Газета планирует значительно расширить список авторов раздела «Мнения», для этого уже год разрабатывают программу по редактуре с помощью ИИ под названием Ripple, узнало The New York Times.
  • В штате появится «ИИ-коуч» по написанию текстов, он будет оценивать «силу истории», предлагать советы, задавать наводящие вопросы и просить «добавить весомые аргументы».
  • Газета планирует привлечь больше читателей, «которым нужна более широкая палитра мнений» — чтобы увеличить выручку и сократить расходы. Редакция будет работать с журналистами с фриланс-площадок и «непрофессиональными авторами».
  • На начальном этапе после работы с нейросетью текст будут вычитывать редакторы-люди.
  • В феврале 2025 года владелец The Washington Post Джефф Безос объявил, что редактор отдела мнений Дэвид Шипли, который руководил им с 2022 года, уходит в отставку, поскольку газета выбирает «новое направление, ориентированное на личные свободы».

#новости

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