The Washington Post планирует ввести ИИ-редактора для статей сторонних авторов — NYT

Решение появилось на фоне намерений Джеффа Безоса снизить расходы издания и увеличить выручку.Газета планирует значительно расширить список авторов раздела «Мнения», для этого уже год разрабатывают программу по редактуре с помощью ИИ под названием Ripple, узнало The New York Times.В штате появится «ИИ-коуч» по написанию текстов, он будет оценивать «силу истории», предлагать советы, задавать наводящие вопросы и просить «добавить весомые аргументы».Газета планирует привлечь больше читателей, «которым нужна более широкая палитра мнений» — чтобы увеличить выручку и сократить расходы. Редакция будет работать с журналистами с фриланс-площадок и «непрофессиональными авторами».На начальном этапе после работы с нейросетью текст будут вычитывать редакторы-люди.В феврале 2025 года владелец The Washington Post Джефф Безос объявил, что редактор отдела мнений Дэвид Шипли, который руководил им с 2022 года, уходит в отставку, поскольку газета выбирает «новое направление, ориентированное на личные свободы».#новости