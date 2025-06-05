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Ася Карпова
AI

Французская Mistral AI выпустила «конкурента» GitHub Copilot — Mistral Code для программирования

Он доступен бесплатно в JetBrains и VSCode.

  • Mistral Code работает на базе нескольких моделей стартапа: Codestral для автоматического дополнения кода, «агентной» Devstral для интеграции в среды разработки и Mistral Medium, которой можно задавать вопросы в чате.
  • Они поддерживают более 80 языков программирования, могут работать с файлами и исправлять ошибки в коде. Также есть «консоль администратора» с аналитикой проектов для ИТ-менеджеров.
  • ИИ-помощник пока работает в режиме бета-версии, его можно установить для JetBrains и VSCode.
Источник: Mistral
Источник: Mistral

#новости #mistral

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