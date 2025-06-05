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Артур Томилко
AI

Соцсеть X запретила сторонним разработчикам использовать контент пользователей для обучения ИИ

В марте 2025 года Илон Маск объявил о продаже соцсети своему ИИ-стартапу xAI.

  • Компания обновила соглашение для сторонних разработчиков, обнаружило TechCrunch. Теперь в нём говорится, что они не могут использовать контент из X или её API для «тонкой настройки или обучения моделей ИИ».
  • Изменения в документ внесли через два месяца после того, как Маск объявил о продаже X своему ИИ-стартапу xAI. Последний, вероятно, не хотел бы предоставлять своим конкурентам бесплатный доступ к данным соцсети, отмечает издание.
  • Новые правила позволят X заключать соглашения с компаниями, которые обучают свои модели, как это делает Reddit, полагает The Verge.
  • В политике конфиденциальности X по-прежнему говорится, что «сторонние партнёры» могут обучать ИИ на контенте пользователей соцсети.

#новости #x

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