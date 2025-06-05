Соцсеть X запретила сторонним разработчикам использовать контент пользователей для обучения ИИ

В марте 2025 года Илон Маск объявил о продаже соцсети своему ИИ-стартапу xAI.Компания обновила соглашение для сторонних разработчиков, обнаружило TechCrunch. Теперь в нём говорится, что они не могут использовать контент из X или её API для «тонкой настройки или обучения моделей ИИ».Изменения в документ внесли через два месяца после того, как Маск объявил о продаже X своему ИИ-стартапу xAI. Последний, вероятно, не хотел бы предоставлять своим конкурентам бесплатный доступ к данным соцсети, отмечает издание.Новые правила позволят X заключать соглашения с компаниями, которые обучают свои модели, как это делает Reddit, полагает The Verge.В политике конфиденциальности X по-прежнему говорится, что «сторонние партнёры» могут обучать ИИ на контенте пользователей соцсети.#новости #x