Маск заявил о продаже X своему ИИ-стартапу xAI

Объединённая компания получила название XAI Holdings, говорит источник.ИИ-стартап xAI купил X в сделке с акциями, написал Илон Маск в соцсети. По его словам, в результате общая оценка xAI составила $80 млрд, а X — $33 млрд («$45 млрд минус $12 млрд долга»).Маск отметил, что компании «официально делают шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов».Соцсеть уже интегрирует ИИ-технологии стартапа: например, пользователям доступен чат-бот Grok. В декабре 2024 года в X добавили кнопку «Объясни этот пост»: бот разъясняет отсылки и контекст в постах, а также можете пересказать ветки комментариев.По словам источника Bloomberg, объединённая компания получила название XAI Holdings с оценкой более $100 млрд без учёта долга. Сделкой занимался Morgan Stanley, говорят источники.Предприниматель добавил, что у X более 600 млн активных пользователей, и «за последние два года компания стала одной из самых эффективных в мире». Маск купил Twitter (прежнее название X) в 2022 году за $44 млрд.В марте 2025 года источники Bloomberg и Financial Times говорили, что X привлекла около $1 млрд нового капитала. Среди тех, кто купил акции, был и сам Маск, утверждали собеседники.Источник: Saul Loeb / AFP / Getty Images / TechCrunch#новости #x #xai