X Илона Маска привлекла $1 млрд — СМИ

Компания собиралась привлечь $2 млрд, писала FT.О том, что соцсеть привлекла около $1 млрд нового капитала, рассказали источники Bloomberg и Financial Times. Оценка компании составила $44 млрд — за столько же Маск купил Twitter (прежнее название X) в 2022 году.Среди тех, кто купил акции, был и сам Маск, рассказали источники. В раунде также якобы участвовали Darsana Capital, которая выкупила часть долга предпринимателя, связанного с покупкой X, и 1789 Capital, инвестировавшая в другие проекты Маска. В X, Darsana Capital и 1789 Capital отказались от комментариев.В марте 2025 года источники FT говорили, что инвесторы оценили X в $44 млрд в ходе вторичной сделки с акциями. Сама же соцсеть якобы собиралась привлечь $2 млрд, чтобы погасить часть долгов, которые набрал Маск для покупки компании.#новости #x