Инвесторы оценили X Илона Маска в $44 млрд в ходе вторичной сделки с акциями — FT

Столько же предприниматель заплатил за неё в 2022 году.В марте 2025 года прошла сделка по продаже акций X (бывший Twitter), в рамках которой инвесторы оценили компанию в $44 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух осведомлённых источников. Другие её детали газета не приводит.Эта сделка поможет установить оценку компании для предстоящего раунда инвестиций, отмечает издание. По словам нескольких его собеседников, X планирует привлечь $2 млрд за счёт продажи новых акций.Эти средства якобы хотят направить на погашение более $1 млрд долгов, которые взял Илон Маск для покупки компании в 2022 году. Сумма сделки тогда составила $44 млрд.Группа банков, в том числе Morgan Stanley, Bank of America и Barclays, в январе и феврале 2025 года продали кредиты, выданные Маску, на $11 млрд, пишет FT. И теперь дали компании время, чтобы та смогла погасить оставшиеся долги. В X отказались от комментариев.Интерес инвесторов к этим обязательствам вырос после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Маск — его сторонник. Кроме того, предприниматель передал инвесторам соцсети 25% в своём ИИ-стартапе xAI, который оценивается в $45 млрд.Также X старается диверсифицировать свои доходы: в январе 2025-го гендиректор компании Линда Яккарино заявила, что первым партнёром платёжного сервиса соцсети станет Visa. Сам сервис должен заработать в 2025 году. X тесно работает и с xAI, указывает FT: соцсеть интегрирует ИИ-технологии стартапа.Источник: Jean Catuffe / Getty Images / Wired#новости #x #илонмаск