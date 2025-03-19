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Таня Боброва
Деньги

Инвесторы оценили X Илона Маска в $44 млрд в ходе вторичной сделки с акциями — FT

Столько же предприниматель заплатил за неё в 2022 году.

  • В марте 2025 года прошла сделка по продаже акций X (бывший Twitter), в рамках которой инвесторы оценили компанию в $44 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на двух осведомлённых источников. Другие её детали газета не приводит.
  • Эта сделка поможет установить оценку компании для предстоящего раунда инвестиций, отмечает издание. По словам нескольких его собеседников, X планирует привлечь $2 млрд за счёт продажи новых акций.
  • Эти средства якобы хотят направить на погашение более $1 млрд долгов, которые взял Илон Маск для покупки компании в 2022 году. Сумма сделки тогда составила $44 млрд.
  • Группа банков, в том числе Morgan Stanley, Bank of America и Barclays, в январе и феврале 2025 года продали кредиты, выданные Маску, на $11 млрд, пишет FT. И теперь дали компании время, чтобы та смогла погасить оставшиеся долги. В X отказались от комментариев.
  • Интерес инвесторов к этим обязательствам вырос после победы Дональда Трампа на выборах президента США, Маск — его сторонник. Кроме того, предприниматель передал инвесторам соцсети 25% в своём ИИ-стартапе xAI, который оценивается в $45 млрд.
  • Также X старается диверсифицировать свои доходы: в январе 2025-го гендиректор компании Линда Яккарино заявила, что первым партнёром платёжного сервиса соцсети станет Visa. Сам сервис должен заработать в 2025 году. X тесно работает и с xAI, указывает FT: соцсеть интегрирует ИИ-технологии стартапа.
Источник: Jean Catuffe / Getty Images / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fes.wired.com%2Farticulos%2Felon-musk-riesgo-para-seguridad-nacional&postId=1874118" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Wired</a>
Источник: Jean Catuffe / Getty Images / Wired

#новости #x #илонмаск

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