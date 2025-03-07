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Ася Карпова
AI

Пользователи соцсети X заметили, что теперь могут «тегать» чат-бота Grok в комментариях к постам

Модель ответит на заданный вопрос или объяснит смысл публикации.

  • Несколько людей попробовали упомянуть Grok в ответах к постам и задать ему вопросы. Чат-бот действительно «пришёл в комментарии» и ответил. Одному из пользователей он подтвердил выход новой функции «для взаимодействия в реальном времени».
Пользователь спрашивает Grok, может ли он отвечать на комментарии, и бот отвечает положительно. Скриншот vc. ru
Пользователь спрашивает Grok, может ли он отвечать на комментарии, и бот отвечает положительно. Скриншот vc. ru
Пользователь попросил Grok рассказать про SQL — язык структурированных запросов для работы с базами данных. Бот дал краткий ответ и ссылки, где можно почитать подробнее. Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fnima_owji%2Fstatus%2F1897963926870278285&postId=1852246" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Nima Owji </a>
Пользователь попросил Grok рассказать про SQL — язык структурированных запросов для работы с базами данных. Бот дал краткий ответ и ссылки, где можно почитать подробнее. Источник: Nima Owji 
  • В декабре 2024 года в соцсеть X добавили кнопку «Объясни этот пост». Grok разъясняет отсылки и контекст в постах, а также можете пересказать ветки комментариев. Он понимает публикации на русском, но отвечает на английском.
  • 18 января 2025 года xAI выпустила Grok 3, «рассуждающую» Grok 3 Reasoning и режим для поиска информации DeepSearch. Ранний доступ к обновлениям получили подписчики Premium Plus за $22 в месяц (2011 рублей по курсу ЦБ на 18 февраля 2025 года).
  • 20 февраля 2025 года xAI открыла бесплатный доступ к Grok 3 для всех пользователей — «пока серверы не расплавятся».

#новости #xai #grok

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