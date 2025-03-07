Пользователи соцсети X заметили, что теперь могут «тегать» чат-бота Grok в комментариях к постам

Модель ответит на заданный вопрос или объяснит смысл публикации.Несколько людей попробовали упомянуть Grok в ответах к постам и задать ему вопросы. Чат-бот действительно «пришёл в комментарии» и ответил. Одному из пользователей он подтвердил выход новой функции «для взаимодействия в реальном времени».Пользователь спрашивает Grok, может ли он отвечать на комментарии, и бот отвечает положительно. Скриншот vc. ruПользователь попросил Grok рассказать про SQL — язык структурированных запросов для работы с базами данных. Бот дал краткий ответ и ссылки, где можно почитать подробнее. Источник: Nima Owji В декабре 2024 года в соцсеть X добавили кнопку «Объясни этот пост». Grok разъясняет отсылки и контекст в постах, а также можете пересказать ветки комментариев. Он понимает публикации на русском, но отвечает на английском.18 января 2025 года xAI выпустила Grok 3, «рассуждающую» Grok 3 Reasoning и режим для поиска информации DeepSearch. Ранний доступ к обновлениям получили подписчики Premium Plus за $22 в месяц (2011 рублей по курсу ЦБ на 18 февраля 2025 года). 20 февраля 2025 года xAI открыла бесплатный доступ к Grok 3 для всех пользователей — «пока серверы не расплавятся».#новости #xai #grok