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vc.ru
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Ася Карпова
AI

В соцсеть X добавили кнопку «Объясни этот пост» — за объяснения отвечает чат-бот Grok

Функция доступна на сайте и в последней версии приложения.

  • Об обновлении рассказал владелец Х и глава компании-разработчика Grok, xAI, Илон Маск. Кнопка выглядит, как иконка самого бота.
  • В примере предпринимателя чат-бот объяснил историческую отсылку из публикации, описал, что изображено на прикреплённой к ней картинке, и попытался найти связь между тем, о чём говорит Маск, с тем, как он сам привык себя вести.
  • Grok также может пересказывать содержание ветки и комментариев. Даже если интерфейс соцсети на русском языке, отвечает нейросеть на английском, проверил редактор vc.ru. Но можно запросить у неё перевод.
Так выглядит объяснение твита. Скриншот vc.ru
Так выглядит объяснение твита. Скриншот vc.ru
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Felonmusk%2Fstatus%2F1867393805822919101&postId=1707129" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Илон Маск в X</a>
Источник: Илон Маск в X
  • 6 декабря 2024 года X начала открывать доступ к Grok пользователям без платных подписок. Максимальное количество запросов — десять в два часа. Дальше понадобится Premium.
  • 9 декабря xAI представила новую модель для генерации изображений Aurora. Отображать её название публично не будут. «Считайте, что всё делает Grok», — написал глава компании.
Валерия Ильина
AI
Grok: как пользоваться нейросетью от компании Илона Маска

Чат-бот саркастично отвечает и не избегает неудобных вопросов.

Grok: как пользоваться нейросетью от компании Илона Маска

#новости #grok

22
12 комментариев
Сухой Стояк

Пояснительную бригаду автоматизировали

5
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Владимир Покуц

Только нужна ли она в Х, там и так не сложно

Ответить
Alexey Therm

поясни

3
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Владимир Владимирович

Скоро вообще мозгами пользоваться будет ненужно

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Отрицательный Веган

Поясни, ёпт. Надо сделать бота-гопника, чтобы раскидал чё-почём.

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Полина Лааксо

да, грок пока слишком вежливый гопник

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Федор Русаков

ИИ-бригада
Вот это технологии

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