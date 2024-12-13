В соцсеть X добавили кнопку «Объясни этот пост» — за объяснения отвечает чат-бот Grok

Функция доступна на сайте и в последней версии приложения.Об обновлении рассказал владелец Х и глава компании-разработчика Grok, xAI, Илон Маск. Кнопка выглядит, как иконка самого бота.В примере предпринимателя чат-бот объяснил историческую отсылку из публикации, описал, что изображено на прикреплённой к ней картинке, и попытался найти связь между тем, о чём говорит Маск, с тем, как он сам привык себя вести.Grok также может пересказывать содержание ветки и комментариев. Даже если интерфейс соцсети на русском языке, отвечает нейросеть на английском, проверил редактор vc.ru. Но можно запросить у неё перевод.Так выглядит объяснение твита. Скриншот vc.ruВ самом Grok тоже небольшое обновление — теперь он генерирует четыре картинки сразу вместо одной.Источник: Илон Маск в X6 декабря 2024 года X начала открывать доступ к Grok пользователям без платных подписок. Максимальное количество запросов — десять в два часа. Дальше понадобится Premium.9 декабря xAI представила новую модель для генерации изображений Aurora. Отображать её название публично не будут. «Считайте, что всё делает Grok», — написал глава компании.Валерия ИльинаAI6 декGrok: как пользоваться нейросетью от компании Илона Маска Чат-бот саркастично отвечает и не избегает неудобных вопросов.#новости #grok
Пояснительную бригаду автоматизировали
Только нужна ли она в Х, там и так не сложно
поясни
Скоро вообще мозгами пользоваться будет ненужно
Поясни, ёпт. Надо сделать бота-гопника, чтобы раскидал чё-почём.
да, грок пока слишком вежливый гопник
ИИ-бригада
Вот это технологии