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Таня Боброва
AI

«Пока серверы не расплавятся»: xAI временно открыла доступ к Grok 3 всем пользователям

Стартап представил «самый умный», по словам Илона Маска, «ИИ на Земле», 18 февраля 2025 года.

Источник: xAI
  • Стартап xAI Илона Маска открыл бесплатный доступ к модели Grok 3 для всех пользователей — «пока серверы не расплавятся».
  • Пользователи подписки Premium Plus и нового плана SuperGrok за $30 в месяц получат «расширенный» доступ к Grok 3 (вероятно, речь про большее количество запросов) и ранний доступ к «продвинутым» функциям вроде голосового режима, который Маск обещал добавить в феврале 2025 года.
  • xAI выпустила бета-версию Grok 3 18 февраля 2025 года. На старте доступ к модели получили подписчики Premium Plus.
  • В тестах стартапа Grok 3 превосходит GPT-4o от OpenAI в решении задач по математике, физике, биологии и химии «на уровне докторской диссертации». В чат-боте также появилась кнопка Think для включения функции рассуждений и режим DeepSearch.
Ася Карпова
AI
«На уровне o1-pro» и «немного лучше DeepSeek»: первые впечатления от модели Grok 3 от xAI

Глава компании Илон Маск назвал Grok 3 «самым умным ИИ на Земле».

#новости #xai #grok

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