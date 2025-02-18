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Ася Карпова
AI

xAI выпустила Grok 3 с режимами «рассуждений» и DeepSearch

Первыми доступ к функциям получат подписчики Premium Plus.

  • Стартап xAI представил модель Grok 3, которую обучили с использованием мощностей «в десять раз» больше, чем Grok 2. Цель Grok — «понять Вселенную», добавил глава компании Илон Маск.
  • Согласно тестам xAI, Grok 3 превосходит GPT-4o в решении задач по математике, физике, биологии и химии «на уровне докторской диссертации».
Сравнение результатов моделей. Источник здесь и далее: xAI
Сравнение результатов моделей. Источник здесь и далее: xAI
  • В чат-боте также появились кнопки Think для включения функции рассуждений и Big Brain — для ещё более сложных задач. Последний режим в компании рекомендуют использовать для написания кода и решения математических задач.
  • По словам Маска, некоторые этапы процесса рассуждений скрыты, чтобы предотвратить дистилляцию — метод, который помогает разработчикам обучать свои нейросети с помощью знаний других моделей.
Разработчики продемонстрировали, как Grok 3 в режиме Big Brain пишет код для симуляции движения шаттла, который летит на Марс, а потом возвращается на Землю
  • По данным xAI, Grok 3 Reasoning превосходит o3-mini high от OpenAI в математике и программировании.
Результаты тестов рассуждающий моделей
Результаты тестов рассуждающий моделей
  • Также появился режим DeepSearch, который анализирует от 20 интернет-источников и постов в X, а затем предоставляет ответ на вопрос в виде детальной сводки.
В примере на презентации Grok проанализировал более 30 интернет-источников и столько же постов в X
В примере на презентации Grok проанализировал более 30 интернет-источников и столько же постов в X
Бот создал подробный отчёт и добавил в него таблицы
Бот создал подробный отчёт и добавил в него таблицы
  • Сейчас Grok 3 работает в режиме бета-версии. Получить ранний доступ пока могут подписчики Premium Plus за $30 в месяц (2743 рубля по курсу ЦБ на 18 февраля 2025 года).
  • По словам Маска, через неделю в Grok добавят голосовой режим. Позже появится возможность работать с Grok 3 через API. В течение нескольких месяцев xAI опубликует исходный код Grok 2.
  • 14 февраля 2025 года Bloomberg сообщило, что xAI Маска ведёт переговоры с инвесторами о привлечении $10 млрд при оценке в $75 млрд.

#новости #xai #grok

3
6 комментариев
Вадим Д.

Ну 4о уже все обошли, её только в лифты и утюги ставить. Скоро в школах на трудах будут за урок создавать более производительные модели.
Хорошо когда какая-то сфера бурно развивается. Продолжаем наблюдение.

1
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Manga TV

Как обычно, с пылу с жару https://autoresearch.pro/presentation/grok-3-release-best-model-in-the-world

autoresearch.pro
Grok-3 release. Best model in the world?
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Manga TV

На самом деле, нужна grok-3-mini но чёт я ее не вижу в АПИ

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Fred Han

Спросите у него, сможет ли он написать симфонию😄

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