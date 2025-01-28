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Таня Боброва
Соцсети

Visa станет первым партнёром платёжного сервиса в X Илона Маска

Он должен заработать в 2025 году.

  • О партнёрстве Visa и X Money сообщила гендиректор X (бывший Twitter) Линда Яккарино.
  • Партнёрство позволит пользователям пополнять кошельки в X, осуществлять p2p-переводы и выводить деньги.
  • По словам источника CNBC, компания планирует запустить сервис в первом квартале 2025 года. Собеседник допустил, что X привлечёт и других финансовых партнёров.
  • The Verge отмечает, что сервис уже получил лицензию для осуществления денежных переводов в 41 штате США.
  • В 2023 году на одном из собраний владелец X Илон Маск говорил, что X должна заработать как «цифровой банк». «Деньги, ценные бумаги, да всё что угодно — всё это будет на нашей платформе. И я не о переводе $20 другу. Речь о том, чтобы вообще не нуждаться в банковских счетах», — приводило его слова The Verge.

#новости #x

7
1
20 комментариев
Maksim R
111 ₽

Про этот план он рассказывал намного раньше, когда еще объединился с PayPal

Подробнее про это есть в подкасте —
https://music.yandex.ru/album/31314266/track/131752302?utm_medium=copy_link

1
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Лев Тигров

а для всего остального есть мастеркард

7
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Что-то там про имя и машину

А почему не "Мир"?

1
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Arkady Arkady

это следующий этап) надо отвлечь внимание

1
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Эфир Биторган

Арабско-сионистский?

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Ира Иванченко
1
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