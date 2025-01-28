Visa станет первым партнёром платёжного сервиса в X Илона Маска

Он должен заработать в 2025 году.О партнёрстве Visa и X Money сообщила гендиректор X (бывший Twitter) Линда Яккарино.Партнёрство позволит пользователям пополнять кошельки в X, осуществлять p2p-переводы и выводить деньги.По словам источника CNBC, компания планирует запустить сервис в первом квартале 2025 года. Собеседник допустил, что X привлечёт и других финансовых партнёров.The Verge отмечает, что сервис уже получил лицензию для осуществления денежных переводов в 41 штате США.В 2023 году на одном из собраний владелец X Илон Маск говорил, что X должна заработать как «цифровой банк». «Деньги, ценные бумаги, да всё что угодно — всё это будет на нашей платформе. И я не о переводе $20 другу. Речь о том, чтобы вообще не нуждаться в банковских счетах», — приводило его слова The Verge.#новости #x
Про этот план он рассказывал намного раньше, когда еще объединился с PayPal
Подробнее про это есть в подкасте —
https://music.yandex.ru/album/31314266/track/131752302?utm_medium=copy_link
а для всего остального есть мастеркард
А почему не "Мир"?
это следующий этап) надо отвлечь внимание
Арабско-сионистский?