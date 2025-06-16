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Карина Пардаева
AI

Регулятор Тайваня наложил экспортные ограничения на китайские Huawei, SMIC и компании из России, Пакистана, Ирана и Мьянмы

Они касаются поставок оборудования и технологий для производства ИИ-чипов.

  • В чёрный список внесены 601 организация из материкового Китая, России, Пакистана, Ирана и Мьянмы. По данным Bloomberg, решение принято в рамках борьбы «с распространением вооружений и устранения других угроз национальной безопасности». Названия компаний, кроме Huawei и SMIC, не сообщаются.
  • Теперь тайваньским компаниям нужно получать разрешение властей перед поставками любой продукции организациям из списка. Ограничения затронули также зарубежные подразделения Huawei — в Японии, Германии и России.
  • В 2023 году агентство сообщало, что ряд тайваньских компаний помогали Huawei строить сеть заводов в южном Китае.
  • Новые ограничения, вероятно, частично лишат Huawei и SMIC доступа к технологиям, оборудованию и материалам, необходимым для выпуска ИИ-чипов — аналогичных тем, что производит TSMC для Nvidia, предполагает Bloomberg.
  • Экспортные ограничения Тайвань применяет к Китаю не впервые, но до сих пор в чёрный список не включали ведущие технологические компании, отмечает издание.
  • По данным агентства Reuters, включение Huawei и SMIC в чёрный список Тайваня «соответствует политике США», так как обе компании уже находятся в американском списке экспортных ограничений.
Полина Лааксо
AI
WSJ узнало о схеме, которая позволила китайской компании обучать ИИ-модели на передовых чипах Nvidia в обход американских санкций: для этого разработчики вывозили чемоданы с данными в Малайзию

На передачу данных через интернет ушли бы «месяцы», подсчитали они.

Источник фото: Barron's

#новости #huawei

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