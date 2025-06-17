Google представила превью-версию Gemini 2.5 Flash-Lite — самой доступной и быстрой модели в семействе

И выпустила «стабильные версии» Gemini 2.5 Pro и Gemini 2.5 Flash.Сравнение моделей в семействе Gemini 2.5: задачи, в которых лучше их использовать, скорость, производительность, цена и доступность. Источник: GoogleGemini 2.5 Flash-Lite превосходит 2.0 Flash-Lite в тестах по математике, в программировании, на рассуждения и других, заявила компания. Модель также хорошо справляется с задачами, «чувствительным к задержкам», такими как перевод и классификация.Превью-версия доступна в Google AI Studio и Vertex AI. Компания также сообщила, что выпустила «стабильные версии» моделей Gemini 2.5 Pro и гибридной «рассуждающей» Gemini 2.5 Flash. Они также доступны в Google AI Studio и Vertex AI и в приложении Gemini.Gemini 2.5 Flash-Lite стоит $0,10 за 1 млн «входящих» токенов (текст, изображение или видео, для аудио — $0,50) и $0,40 за 1 млн «исходящих» токенов. В отличие от других моделей Google, у новой «рассуждения» по умолчанию выключены.Бенчмарки по моделям в семействе Gemini 2.5. Источник: Google#новости #google #gemini