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Ася Карпова
AI

Стартап Warp выпустил среду разработки формата ADE с ИИ-агентами

В сервисе есть бесплатный тариф с ограниченным числом запросов в месяц.

  • Команда представила Warp 2.0 — «агентно-ориентированную» среду разработки ADE (Agentic Development Environment). В редактор кода интегрированы ИИ-помощники на базе Claude Sonnet 4 и Claude Opus, которые пишут и проверяют код, развёртывают программы и выполняют другие задачи.
  • Пользователь может запускать несколько ИИ-агентов одновременно для разных запросов, прерывать или корректировать работу каждого.
  • В Warp также добавили «универсальное» поле ввода, в котором можно писать запросы на естественном языке или использовать команды терминала. В ответ сервис запускает ИИ-агента, который выполнит задачу.
Источник: Warp
Источник: Warp
  • По заявлениям компании, Warp 2.0 занял первое место в тесте Terminal Bench на работу в терминале и пятое место в SWE-bench Verified — наборе задач для разработчиков.
Скриншот с сайта Terminal Bench
Скриншот с сайта Terminal Bench
  • Для бесплатных пользователей доступно до 150 запросов ИИ-агентам в месяц. Стоимость подписки начинается от $18 в месяц (1411 рублей по курсу ЦБ на 25 июня 2025 года), в самом дешёвом тарифе дают до 2500 запросов в месяц.

#новости

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