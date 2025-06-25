Стартап Warp выпустил среду разработки формата ADE с ИИ-агентами

В сервисе есть бесплатный тариф с ограниченным числом запросов в месяц.Команда представила Warp 2.0 — «агентно-ориентированную» среду разработки ADE (Agentic Development Environment). В редактор кода интегрированы ИИ-помощники на базе Claude Sonnet 4 и Claude Opus, которые пишут и проверяют код, развёртывают программы и выполняют другие задачи.Пользователь может запускать несколько ИИ-агентов одновременно для разных запросов, прерывать или корректировать работу каждого.В Warp также добавили «универсальное» поле ввода, в котором можно писать запросы на естественном языке или использовать команды терминала. В ответ сервис запускает ИИ-агента, который выполнит задачу.Источник: WarpПо заявлениям компании, Warp 2.0 занял первое место в тесте Terminal Bench на работу в терминале и пятое место в SWE-bench Verified — наборе задач для разработчиков.Скриншот с сайта Terminal BenchДля бесплатных пользователей доступно до 150 запросов ИИ-агентам в месяц. Стоимость подписки начинается от $18 в месяц (1411 рублей по курсу ЦБ на 25 июня 2025 года), в самом дешёвом тарифе дают до 2500 запросов в месяц.#новости