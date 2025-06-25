Google выпустила модель Imagen 4 для генерации картинок с «улучшенным» качеством текста на них

Компания открыла временный бесплатный доступ в AI Studio.Google заявляет, что «значительно улучшила» качество рендеринга текста по сравнению с Imagen 3.Разработчики выпустили две версии модели: Imagen 4 «для широкого спектра задач» и Imagen 4 Ultra — для картинок, «которые максимально соответствуют» текстовым запросам пользователя.Генерация Imagen 4 Ultra. Фрагмент запроса: «Часть 1: Корабль "Звездная пыль" в туманности; радар показывает аномалию (текст: "Аномалия обнаружена"), текст на корпусе: "Звездная пыль"». Источник: GoogleГенерация Imagen 4 Ultra. Источник: GoogleImagen 4 будет доступна бесплатно в Google AI Studio (не открывается с российских IP-адресов) в течение «ограниченного времени». В «ближайшие недели» компания введёт подписку. В чат-боте Gemini модель пока не доступна.Обе версии Imagen 4 есть в Gemini API. Флагманская стоит $0,04 за одно изображение, а Imagen 4 Ultra — $0,06 за картинку.Предыдущую версию Imagen 3 Google представила в мае 2024 года.#новости