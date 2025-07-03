Google добавила кастомизированных ИИ-помощников Gems в «Презентации», «Таблицы», «Почту» и другие приложения для подписчиков Workspace

Функция станет доступна им в течение 15 дней.Компания интегрировала ИИ-ассистентов на базе Gemini в Gmail, «Google Диск», «Документы», «Презентации» и «Таблицы» в экосистеме Google Workspace.Пользователи могут создавать своих «ИИ-экспертов» под конкретные задачи или выбирать готовые варианты на боковой панели — для редактирования текста, продаж, программирования или идей презентаций.Пользовательские и готовые Gems на боковой панели в «Документах». Источник: GoogleИндивидуальная настройка Gems позволит «избежать повторяющихся запросов». Их можно использовать, например, для копирайтинга с учётом фирменного стиля компании.Создать кастомного бота можно, нажав Create a new Gem на боковой панели Workspace или в конструкторе. ИИ-ассистент обучается на загруженных документах с информацией, например анализе целевой аудитории, данных о компании, потенциальном клиенте или отрасли.Система Workspace для совместной работы корпоративных клиентов во всех сервисах Google доступна в России, но оплатить подписку российской картой нельзя. Обновление начали «раскатывать» 2 июля 2025 года, все подписчики Workspace получат его в течение 15 дней.Google выпустила Gems в 2024 году, тогда ими можно было пользоваться только в чат-боте Gemini.#новости