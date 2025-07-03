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Ася Карпова
AI

Google добавила кастомизированных ИИ-помощников Gems в «Презентации», «Таблицы», «Почту» и другие приложения для подписчиков Workspace

Функция станет доступна им в течение 15 дней.

  • Компания интегрировала ИИ-ассистентов на базе Gemini в Gmail, «Google Диск», «Документы», «Презентации» и «Таблицы» в экосистеме Google Workspace.
  • Пользователи могут создавать своих «ИИ-экспертов» под конкретные задачи или выбирать готовые варианты на боковой панели — для редактирования текста, продаж, программирования или идей презентаций.
Пользовательские и готовые Gems на боковой панели в «Документах». Источник: Google
Пользовательские и готовые Gems на боковой панели в «Документах». Источник: Google
  • Индивидуальная настройка Gems позволит «избежать повторяющихся запросов». Их можно использовать, например, для копирайтинга с учётом фирменного стиля компании.
  • Создать кастомного бота можно, нажав Create a new Gem на боковой панели Workspace или в конструкторе. ИИ-ассистент обучается на загруженных документах с информацией, например анализе целевой аудитории, данных о компании, потенциальном клиенте или отрасли.
  • Система Workspace для совместной работы корпоративных клиентов во всех сервисах Google доступна в России, но оплатить подписку российской картой нельзя. Обновление начали «раскатывать» 2 июля 2025 года, все подписчики Workspace получат его в течение 15 дней.
  • Google выпустила Gems в 2024 году, тогда ими можно было пользоваться только в чат-боте Gemini.

#новости

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