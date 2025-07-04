«Надеюсь, у вас прекрасный день»: Meta* начала тестировать функцию, которая позволит чат-ботам писать пользователям первыми

Так компания пытается повысить вовлечённость на платформе Meta* AI Studio.Примеры пользовательских ботов. Источник: Meta*Внутренний проект по созданию проактивных ботов в компании получил название Omni, он направлен на повышение вовлечённости пользователей, узнало Business Insider.В руководстве для обучения моделей есть такой пример ответа чат-бота: «Надеюсь, у вас сегодня прекрасный день! Хотел узнать, не появились ли у вас новые любимые песни или композиторы. Может, вам нужны рекомендации для следующего киновечера? Дайте знать, буду рад помочь!»Компания подтвердила изданию TechCrunch, что тестирует функцию «продолжения общения». Чат-боты смогут запоминать информацию из диалогов и писать первыми, но только в течение 14 дней после начала разговора. Функция активируется, если пользователь отправил боту минимум пять сообщений.ИИ-модели перестанут заводить диалог, если человек не ответит на первое присланное сообщение, заявляет компания.Эту функцию планируют добавить в чат-ботов, которые пользователи создают на платформе Meta* AI Studio. TechCrunch отмечает, что компания планировала их монетизировать — в сообщениях в будущем может появиться реклама. Об этих планах СМИ узнали в апреле 2025 года.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости