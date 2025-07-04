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Ася Карпова
AI

«Надеюсь, у вас прекрасный день»: Meta* начала тестировать функцию, которая позволит чат-ботам писать пользователям первыми

Так компания пытается повысить вовлечённость на платформе Meta* AI Studio.

Примеры пользовательских ботов. Источник: Meta*
Примеры пользовательских ботов. Источник: Meta*
  • Внутренний проект по созданию проактивных ботов в компании получил название Omni, он направлен на повышение вовлечённости пользователей, узнало Business Insider.
  • В руководстве для обучения моделей есть такой пример ответа чат-бота: «Надеюсь, у вас сегодня прекрасный день! Хотел узнать, не появились ли у вас новые любимые песни или композиторы. Может, вам нужны рекомендации для следующего киновечера? Дайте знать, буду рад помочь!»
  • Компания подтвердила изданию TechCrunch, что тестирует функцию «продолжения общения». Чат-боты смогут запоминать информацию из диалогов и писать первыми, но только в течение 14 дней после начала разговора. Функция активируется, если пользователь отправил боту минимум пять сообщений.
  • ИИ-модели перестанут заводить диалог, если человек не ответит на первое присланное сообщение, заявляет компания.
  • Эту функцию планируют добавить в чат-ботов, которые пользователи создают на платформе Meta* AI Studio. TechCrunch отмечает, что компания планировала их монетизировать — в сообщениях в будущем может появиться реклама. Об этих планах СМИ узнали в апреле 2025 года.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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