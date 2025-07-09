Модель для создания видео Veo 3 научилась «оживлять» картинки со звуком

До этого была доступна генерация по текстовому запросу, а изображения анимировала Veo 2 — без звука.Пользователи генератора видео от Google заметили, что в режиме создания роликов по исходной картинке теперь можно выбрать модель Veo 3. Она сразу добавляет речь персонажа, музыку и другие аудиоэффекты.Автор описал в промпте, какую музыку и звуки добавить в видео, а также прописал слова персонажа. Источник: Captain HaHaa В соцсетях отмечают, что функция поможет создавать несколько роликов с единым персонажем по фотографии или сгенерированной картинке.Автор создал серию музыкальных видео в декорациях разных стран. Veo 3 сгенерировала песни на разных языках и синхронизировала движение губ. Источник: TechHalla Другой ролик из серии национальных песен. Источник: TechHallaПользователь повторил формат ИИ-мукбангов с поеданием на камеру. Источник: ponzponz15Google выпустила модель Veo 3 в мае 2025 года. Она доступна подписчикам Pro и Ultra за $20 и $125 в месяц, в них начисляют 1000 и 12,5 тысячи кредитов в месяц соответственно. Анимация изображения стоит 20 кредитов в режиме Fast и 100 в режиме Quality.Модель генерирует видео в том числе на русском языке, но недоступна для пользователей из России. Оплатить подписку российской картой нельзя.#новости #google