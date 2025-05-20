Модель для генерации видео Veo 3, инструмент Flow и подписка за $249,99 в месяц: анонсы Google с открытия I/O 2025

Google открыла конференцию для разработчиков I/O 2025, которая проходит 20 и 21 мая 2025 года.Компания представила новые модели и ИИ-инструменты, а также подписку Google AI Ultra за $249,99 в месяц (около 20,1 тысячи рублей по курсу ЦБ на 20 мая 2025 года) с доступом к «самым мощным» ИИ-моделям, повышенными лимитами и премиум-функциями. Подписка на старте доступна в США.Модель для генерации видео Veo 3 и FlowVeo 3, которую сравнивают с Sora от OpenAI, позволяет генерировать не только видео, но и аудио для роликов — например, звуки движения автомобилей для сцены города, пение птиц в парке и диалоги между персонажами.Модель доступна сначала пользователям в США в подписке Ultra — в приложении Gemini, Flow и Vertex AI.Источник здесь и далее: GoogleFlow — инструмент для создания фильмов с помощью Veo 3, разработанный «создателями для создателей». Пользователи могут импортировать изображения сцены или персонажей или сгенерировать их по текстовому промпту. Затем эти же объекты можно использовать в последующих сценах.Инструмент поддерживает несколько функций: например, управление камерой и Scenebuilder, который позволяет редактировать кадры. В Asset Management собраны все компоненты видео (Google называет их “ingredients”) и промпты.Flow будет доступен пользователям в США на тарифных планах Google AI Pro ($19,99 в месяц или 1607 рублей по курсу ЦБ на 20 мая 2025 года) и Google AI Ultra. Подписчики Pro получат 100 генераций в месяц. Для Ultra лимит пока не определили.Модель для генерации видео Veo 2 получила обновление: управление камерой, функцию для «расширения» кадра, функцию добавления и удаления объектов в роликах.Модель для генерации изображений Imagen 4По словам компании, модель сочетает скорость и точность для создания «великолепных» изображений и хорошо справляется с деталями вроде каплей воды и шерсти животных.Также модель «значительно лучше» стала работать с орфографией и типографикой. Imagen 4 может генерировать изображения в разрешении до 2K.Imagen 4 доступна в приложении Gemini, Whisk, Vertex AI и Workspace. NotebookLMNotebookLM позволяет создавать и редактировать заметки с помощью ИИ. В сентябре 2024 года Google добавила в сервис функцию Audio Overview, которая позволяет превратить текстовые заметки в «подкаст с двумя ИИ-ведущими».19 мая 2025 года компания выпустила Android-приложение для NotebookLM. Теперь вышло и приложение для iOS. Компания также анонсировала Video Overviews — пользователи смогут превратить свои заметки в образовательные видео.Превью Video OverviewsДругие анонсыProject Mariner — ИИ-агент для браузера Chrome, представленный в конце 2024 года, — станет доступен для большего количества пользователей и разработчиков. Так, доступ получат подписчики Ultra в США, пишет TechCrunch. Компания также добавит возможности Project Mariner в Gemini API и Vertex AI.Project Starline — анонсированная в мае 2024 года технология для видеозвонков с эффектом присутствия — теперь называется Google Beam. В 2025 году ранний доступ к сервису получат Deloitte, Salesforce, Citadel, NEC и Duolingo, пишет TechCrunch. После запуска Beem интегрируют в Google Meet и другие сервисы видеосвязи.Функция в Gemini Live, которая позволяет распознавать предметы через камеру смартфона и просматривать экран в режиме реального времени, появится в «Поиске» как часть AI Mode и в приложении Gemini на iOS.В режим AI Mode в «Поиске» добавили функции исследований — Deep Search.В функции Deep research в Gemini можно загружать собственные PDF-файлы и изображения — чат-бот проанализирует информацию вместе с публичными источниками.Gemini появится в десктопной версии Chrome для Windows и macOS. Будет доступен подписчикам Pro и Ultra в США.В Gemini 2.5 Pro компания начинает тестировать «улучшенный режим рассуждений» Deep Think — он позволяет модели рассмотреть несколько гипотез, прежде чем дать ответ. Доступ к нему сначала получат тестировщики через Gemini API.Компания также анонсировала перевод речи «почти в реальном времени» в Google Meet — с сохранением тона и голоса. На старте будет поддержка английского и испанского, в ближайшие недели Google планирует добавить и другие языки. Бета-версию смогут протестировать подписчики Google AI Pro и Ultra.#новости #google