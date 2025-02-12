Google анонсировала конференцию для разработчиков I/O 2025 — она пройдёт 20 и 21 мая

Вероятно, снова будет про ИИ.Офлайн-мероприятия пройдут в Shoreline Amphitheatre в Маунтин-Вью, Калифорния, США. Будут онлайн-трансляции основных докладов и сессий на io.google. Начало в 21:00 мск, пишет Gsmarena.В 2024 году Google I/O была наполнена новостями об ИИ-разработках компании, и нет никаких оснований ожидать, что анонсированное мероприятие будет отличаться, отмечает TechCrunch.В 2025 году конференция Google пройдёт в те же даты, что и Microsoft Build для разработчиков, которая запланирована на 19-22 мая.121 раз гендиректор Google Сундар Пичаи упомянул ИИ во время выступления на конференции в 2024 году. Источник: Google / The Verge#новости #google
А о чём ещё они будут рассказывать в этом году, как не про нейронки?
Могут, конечно, про долг в 146 дохрениллионов рассказать.
я очень надеюсь что они расскажут про Android XR, интересная технология. Хотя такое уже пробовали запускать (Гугл в том числе), но тогда мне кажется слишком рано представили технологию, да и в целом она сырая была, как по мне. Если будет опять только про ai, то это будет скучненько
Гугл вчера: скажем досвидания 25к разработчикам!
Гугл сегодня: конференция для разработчиков!
Кроме ИИ никаких тем сейчас и нет, все только о них и говорят.
На небе только и разговоров, что об ИИ и его возможностях. Там обсуждают, как чертовски захватывающе наблюдать за тем, как алгоритмы обучаются, анализируют и принимают решения. И еле заметное свечение, словно от экрана в темноте, мерцает где-то в глубине кода…
Гуглу пора перестать говорить, а нужно начать делать.
Google анонсировала конференцию для разработчиков I/O. Ай/Ой вообщем