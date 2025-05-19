Версия для iOS должна выйти 20 мая 2025 года.Google выпустила приложение NotebookLM для Android, обратило внимание 9To5Google.NotebookLM позволяет создавать и редактировать заметки с помощью ИИ. В сентябре 2024 года Google добавила в сервис функцию Audio Overview, которая позволяет превратить текстовые заметки в «подкаст с двумя ИИ-ведущими».С апреля 2025 года Audio Overview поддерживает в том числе русский язык.Источник: GoogleiOS-приложение NotebookLM должно выйти 20 мая 2025 года, указывает TechCrunch.#новости #google #notebooklm