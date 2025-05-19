Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
AI
Телеграм
Право
Образование
Инвестиции
Соцсети
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
AI

Google выпустила Android-приложение для NotebookLM с функцией генерации «подкастов» на основе заметок

Версия для iOS должна выйти 20 мая 2025 года.

  • Google выпустила приложение NotebookLM для Android, обратило внимание 9To5Google.
  • NotebookLM позволяет создавать и редактировать заметки с помощью ИИ. В сентябре 2024 года Google добавила в сервис функцию Audio Overview, которая позволяет превратить текстовые заметки в «подкаст с двумя ИИ-ведущими».
  • С апреля 2025 года Audio Overview поддерживает в том числе русский язык.
Источник: Google
Источник: Google

#новости #google #notebooklm

3
1
7 комментариев