Hugging Face выпустила настольного робота Reachy Mini, к которому можно подключать «любые» открытые ИИ-модели

Есть две версии — за $299 и $449.Владелец платформы с опенсорсными ИИ-моделями открыл предзаказ «умных» роботов Reachy Mini с камерой, динамиком и микрофонами.К нему можно подключать ИИ-приложения с Hugging Face и настраивать нужные функции — реакцию на движения или голос и распознавание предметов.Компания позиционирует Reachy Mini как тренажёр для программирования для детей или начинающих робототехников, которые смогут тестировать развёртывание разных функций с компьютера.Робота также можно настроить для домашних дел и общения, заявляет компания. Источник: Hugging FaceВерсия Reachy Mini автономная, у неё есть встроенный Wi-Fi и аккумулятор. Она стоит $449. Lite-версия работает только при подключении к внешнему компьютеру — Mac и Linux. «Скоро» планируют добавить и поддержку Windows.Запрограммировать робота можно на Python, поддержка языков JavaScript и Scratch появится в будущем.Ася КарповаAI22.11.2024Стартап с российскими корнями сделал копию робота-ассистента из сериала «Рик и Морти» — он может «помогать» на кухне Или рассказать шутку и озвучить напоминание на смартфоне.#новости