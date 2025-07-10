Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Инвестиции
AI
Личный опыт
Деньги
Образование
Путешествия
Право
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Hugging Face выпустила настольного робота Reachy Mini, к которому можно подключать «любые» открытые ИИ-модели

Есть две версии — за $299 и $449.

  • Владелец платформы с опенсорсными ИИ-моделями открыл предзаказ «умных» роботов Reachy Mini с камерой, динамиком и микрофонами.
  • К нему можно подключать ИИ-приложения с Hugging Face и настраивать нужные функции — реакцию на движения или голос и распознавание предметов.
  • Компания позиционирует Reachy Mini как тренажёр для программирования для детей или начинающих робототехников, которые смогут тестировать развёртывание разных функций с компьютера.
Робота также можно настроить для домашних дел и общения, заявляет компания. Источник: Hugging Face
  • Версия Reachy Mini автономная, у неё есть встроенный Wi-Fi и аккумулятор. Она стоит $449. Lite-версия работает только при подключении к внешнему компьютеру — Mac и Linux. «Скоро» планируют добавить и поддержку Windows.
  • Запрограммировать робота можно на Python, поддержка языков JavaScript и Scratch появится в будущем.
Ася Карпова
AI
Стартап с российскими корнями сделал копию робота-ассистента из сериала «Рик и Морти» — он может «помогать» на кухне

Или рассказать шутку и озвучить напоминание на смартфоне.

Источник: The Verge

#новости

3
1
8 комментариев