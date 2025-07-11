YouTube лишит монетизации создателей «неаутентичного» контента — речь может идти о сгенерированных роликах, пишут СМИ

При этом компания всё ещё разрешает «улучшать» видео с помощью ИИ.С 15 июля 2025 года YouTube обновит определение «повторяющегося» контента, который нельзя монетизировать. Сейчас это множество похожих роликов с минимальным монтажом в одном аккаунте. Авторы предположили, что YouTube собирается сократить количество ИИ-контента вроде слайд-шоу с ИИ-озвучкой и сгенерированных видео, пишет The Verge.Генерация Veo 3 в «вирусном» формате ASMR. Источник: ai.asmr.vidsВ ответах на вопросы пользователей в соцсети X компания не опровергла эти догадки, но пояснила, что ИИ всё ещё можно использовать для «улучшения» видео, если они соответствуют остальным требованиям площадки. Авторы также должны указывать, что «их реалистичный контент был изменён» с помощью нейросетей.YouTube опубликовала дополнение к существующим документам, где понятие «повторяющегося и массового контента» изменили на «неаутентичный контент». Что в него входит — пока не пояснили.Среди примеров контента, который не будет монетизироваться, привели видео с закадровым голосом, «отличающиеся друг от друга только поверхностными деталями», а также однотипные слайд-шоу.По словам главы редакционного отдела YouTube Рене Ричи, это «незначительное обновление» существующих правил монетизации, которые и так требовали от авторов сильно дорабатывать неоригинальный контент.#новости #ии #youtube