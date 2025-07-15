Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Деньги
Инвестиции
Личный опыт
Образование
Право
Путешествия
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
AI

Anthropic запустила каталог интеграций Claude с Figma, Notion, Stripe и другими сервисами — после подключения бот сможет выполнять действия от имени пользователя

Инструмент доступен подписчикам тарифов Pro, Max, Team и Enterprise.

  • О запуске каталога интеграций Anthropic рассказала в блоге. В нём собраны сторонние сервисы, к которым можно подключить ИИ-бота Claude.
  • Среди них — Notion, Canva, Figma, Stripe, Socket, Asana и другие. После настройки интеграции Claude получает доступ к учётной записи в сервисе и может в том числе совершать действия от имени пользователя.
  • Помимо этого, в каталоге есть расширения для ПК — например, с помощью ИИ можно просматривать и отправлять сообщения в iMessage и управлять заметками в Notes на устройствах Mac, а также автоматизировать некоторые функции macOS или запустить MCP-сервер для «взаимодействия с Windows».
  • Каталог интеграций доступен пользователям с подписками Pro ($17 в месяц), Max ($100 в месяц), Team ($40 в месяц за пользователя) и Enterprise. Для использования ПК-расширений нужно скачать приложение Claude.

#новости #claude

6
1
1
1
13 комментариев