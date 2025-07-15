Anthropic запустила каталог интеграций Claude с Figma, Notion, Stripe и другими сервисами — после подключения бот сможет выполнять действия от имени пользователя

Инструмент доступен подписчикам тарифов Pro, Max, Team и Enterprise. О запуске каталога интеграций Anthropic рассказала в блоге. В нём собраны сторонние сервисы, к которым можно подключить ИИ-бота Claude.Среди них — Notion, Canva, Figma, Stripe, Socket, Asana и другие. После настройки интеграции Claude получает доступ к учётной записи в сервисе и может в том числе совершать действия от имени пользователя. Помимо этого, в каталоге есть расширения для ПК — например, с помощью ИИ можно просматривать и отправлять сообщения в iMessage и управлять заметками в Notes на устройствах Mac, а также автоматизировать некоторые функции macOS или запустить MCP-сервер для «взаимодействия с Windows».Каталог интеграций доступен пользователям с подписками Pro ($17 в месяц), Max ($100 в месяц), Team ($40 в месяц за пользователя) и Enterprise. Для использования ПК-расширений нужно скачать приложение Claude.#новости #claude