Mistral AI представила свою первую аудиомодель с открытым исходным кодом Voxtral

Её можно протестировать в чат-боте Mistral Le Chat или скачать API на Hugging Face.Voxtral анализирует аудиофайлы длительностью до 40 минут, а также расшифровывает аудио до 30 минут, заявляют в Mistral AI. Она понимает английский, испанский, французский, португальский, хинди, немецкий, голландский и итальянский языки.Пользователи могут задавать Voxtral вопросы, связанные с загруженными в неё файлами. Кроме того, модель умеет создавать короткие сводки и выполнять голосовые команды.Компания предлагает три версии модели: Voxtral Small с 24 млрд параметров, Voxtral Mini с 3 млрд параметров и Voxtral Mini Transcribe, которая поддерживает только расшифровку аудио.Протестировать Voxtral можно в чат-боте Mistral Le Chat или скачать API на Hugging Face. По словам компании, интеграция API в приложения стоит от $0,001 за минуту аудио.Полина ЛааксоAI10 июняMistral AI выпустила свои первые «рассуждающие» модели Magistral и добавила режим «рассуждений» в чат-бота Одна из моделей — Magistral Small на 24 млрд параметров. У неё открытый исходный код.#новости #mistral