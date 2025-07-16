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Артур Томилко
AI

Mistral AI представила свою первую аудиомодель с открытым исходным кодом Voxtral

Её можно протестировать в чат-боте Mistral Le Chat или скачать API на Hugging Face.

  • Voxtral анализирует аудиофайлы длительностью до 40 минут, а также расшифровывает аудио до 30 минут, заявляют в Mistral AI. Она понимает английский, испанский, французский, португальский, хинди, немецкий, голландский и итальянский языки.
  • Пользователи могут задавать Voxtral вопросы, связанные с загруженными в неё файлами. Кроме того, модель умеет создавать короткие сводки и выполнять голосовые команды.
  • Компания предлагает три версии модели: Voxtral Small с 24 млрд параметров, Voxtral Mini с 3 млрд параметров и Voxtral Mini Transcribe, которая поддерживает только расшифровку аудио.
  • Протестировать Voxtral можно в чат-боте Mistral Le Chat или скачать API на Hugging Face. По словам компании, интеграция API в приложения стоит от $0,001 за минуту аудио.
Полина Лааксо
AI
Mistral AI выпустила свои первые «рассуждающие» модели Magistral и добавила режим «рассуждений» в чат-бота

Одна из моделей — Magistral Small на 24 млрд параметров. У неё открытый исходный код.

Сравнение некоторых моделей на разных бенчмарках

#новости #mistral

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