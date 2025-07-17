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Евгения Евсеева
AI

ИИ-стартап Scale AI уволит 200 сотрудников — 14% штата

И прекратит сотрудничество ещё с 500 подрядчиками.

Источник: WSJ
Источник: WSJ
  • Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Сокращения произошли через месяц после того, как запрещённая в России Meta* вложила в стартап $14,3 млрд.
  • Согласно служебной записке, Scale AI «слишком быстро» масштабировала свой основной бизнес по разметке данных для обучения ИИ и наняла довольно много людей — это привело к «бесполезной путанице и бюрократии». Компания будет расширять штат, но в других областях — например, в подразделении по продажам.
  • Scale AI основали в 2016 году Александр Ван и Люси Го. Компания разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, необходимых для обучения и тестирования ИИ‑моделей. Она сотрудничает с OpenAI, Microsoft и другими. В 2021 году её оценили в $7,3 млрд, в 2024 году — почти в $14 млрд.

#новости #scaleai

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