ИИ-стартап Scale AI уволит 200 сотрудников — 14% штата

И прекратит сотрудничество ещё с 500 подрядчиками.Источник: WSJОб этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Сокращения произошли через месяц после того, как запрещённая в России Meta* вложила в стартап $14,3 млрд.Согласно служебной записке, Scale AI «слишком быстро» масштабировала свой основной бизнес по разметке данных для обучения ИИ и наняла довольно много людей — это привело к «бесполезной путанице и бюрократии». Компания будет расширять штат, но в других областях — например, в подразделении по продажам.Scale AI основали в 2016 году Александр Ван и Люси Го. Компания разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, необходимых для обучения и тестирования ИИ‑моделей. Она сотрудничает с OpenAI, Microsoft и другими. В 2021 году её оценили в $7,3 млрд, в 2024 году — почти в $14 млрд.#новости #scaleai