Meta* инвестировала $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale AI — Bloomberg

Оценка компании выросла до $29 млрд.Источник фото: Laura Morton / WSJMeta* получила 49% акций Scale AI без права голоса, пишет Bloomberg со ссылкой на источника. Компании подтвердили факт сделки, но не раскрыли её финансовые условия.В рамках соглашения сооснователь и CEO Scale AI Александр Ван присоединится к команде Meta*, которая работает над созданием «суперинтеллекта». Какую должность он займёт — не уточняется.По мнению аналитиков, сделка демонстрирует стремление Meta* сократить отставание от конкурентов, таких как Google, Microsoft и Amazon, уже заключивших партнёрства с ведущими ИИ-компаниями.Scale AI основали в 2016 году Александр Ван и Люси Го. Компания разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, необходимых для обучения и тестирования ИИ‑моделей. Она сотрудничает с OpenAI, Microsoft и другими. В 2021 году её оценили в $7,3 млрд, в 2024 году — почти $14 млрд.О планах Meta* инвестировать в Scale AI собеседники Bloomberg рассказали в начале июня 2025 года. Они предполагали, что сумма вложений превысит $10 млрд.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta