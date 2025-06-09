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Карина Пардаева
Инвестиции

Meta* ведёт переговоры о «многомиллиардных инвестициях» в ИИ-стартап Scale AI — Bloomberg

Сумма может превысить $10 млрд.

Основатель Scale AI Александр Ван / Reuters
Основатель Scale AI Александр Ван / Reuters
  • В случае успеха сделка станет одной из крупнейших за всю историю финансирования частных компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
  • Это также может стать крупнейшими внешними инвестициями Meta* в сферу ИИ: до сих пор она в основном полагалась на собственные исследования, отмечает издание.
  • Собеседники агентства говорят, что условия ещё не утверждены, сумма может измениться в ходе переговоров.
  • Scale AI основали в 2016 году Александр Ван и Люси Го. Компания разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, необходимых для обучения и тестирования ИИ‑моделей. Она сотрудничает с OpenAI, Microsoft и другими. В 2021 году её оценили в $7,3 млрд, в 2024 году — почти $14 млрд.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

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