Meta* ведёт переговоры о «многомиллиардных инвестициях» в ИИ-стартап Scale AI — Bloomberg

Сумма может превысить $10 млрд.Основатель Scale AI Александр Ван / ReutersВ случае успеха сделка станет одной из крупнейших за всю историю финансирования частных компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Это также может стать крупнейшими внешними инвестициями Meta* в сферу ИИ: до сих пор она в основном полагалась на собственные исследования, отмечает издание.Собеседники агентства говорят, что условия ещё не утверждены, сумма может измениться в ходе переговоров.Scale AI основали в 2016 году Александр Ван и Люси Го. Компания разрабатывает инструменты для разметки, подготовки и оценки данных, необходимых для обучения и тестирования ИИ‑моделей. Она сотрудничает с OpenAI, Microsoft и другими. В 2021 году её оценили в $7,3 млрд, в 2024 году — почти $14 млрд.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #meta