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Евгения Евсеева
AI

Mistral AI добавил в чат-бота Le Chat функцию deep research для «углублённого» изучения информации

Обновление доступно на всех тарифах.

  • Французский стартап представил несколько новых функций, доступных в чат-боте. Первая — режим deep research, который превращает Le Chat в помощника, способного анализировать информацию из нескольких источников, уточнять запросы и обобщать информацию.
  • Как отмечает TechCrunch, особенность функции — подход к обработке информации. В отличие от конкурентов, Mistral даёт анализировать данные локально, без отправки их в «облако».
Слева — поиск без deep research, справа — с ним. Скриншот vc.ru 
Слева — поиск без deep research, справа — с ним. Скриншот vc.ru 
  • «Рассуждающая» модель Magistral получила поддержку других языков, кроме английского, — французского, японского, испанского, арабского и других. Модель может переключаться между языками в середине предложения или текста.
Скриншот vc.ru 
Скриншот vc.ru 
  • В Le Chat появилась поддержка голосового ввода — запросы можно озвучить голосом.
  • Кроме того, обновился редактор изображений — он позволяет удалять объекты, менять фон и прочее через текстовые запросы.
Источник: Mistral
Источник: Mistral

#новости #mistral

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