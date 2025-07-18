Mistral AI добавил в чат-бота Le Chat функцию deep research для «углублённого» изучения информации

Обновление доступно на всех тарифах.Французский стартап представил несколько новых функций, доступных в чат-боте. Первая — режим deep research, который превращает Le Chat в помощника, способного анализировать информацию из нескольких источников, уточнять запросы и обобщать информацию.Как отмечает TechCrunch, особенность функции — подход к обработке информации. В отличие от конкурентов, Mistral даёт анализировать данные локально, без отправки их в «облако».Слева — поиск без deep research, справа — с ним. Скриншот vc.ru «Рассуждающая» модель Magistral получила поддержку других языков, кроме английского, — французского, японского, испанского, арабского и других. Модель может переключаться между языками в середине предложения или текста.Скриншот vc.ru В Le Chat появилась поддержка голосового ввода — запросы можно озвучить голосом.Кроме того, обновился редактор изображений — он позволяет удалять объекты, менять фон и прочее через текстовые запросы.Источник: Mistral#новости #mistral