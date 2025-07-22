ИИ-стартап Aiphoria бывшего главы SberDevices привлёк $34 млн на масштабирование в США и Европе

Основанная в 2022 году компания разрабатывает «виртуальных сотрудников» для бизнеса.Aiphoria сообщила о привлечении первого раунда инвестиций при оценке в $150 млн. Внимание на это обратило Frank Media. Раунд возглавил сооснователь Veeam Software Ратмир Тимашев.Стартап работает над агентами Aiphoria Pro — мультимодальными «виртуальными сотрудниками» для бизнеса, которые выполняют задачи, связанные с коммуникациями. Например, это поддержка клиентов, продажи, подбор персонала и так далее.Платформа Aiphoria Pro позволяет массово внедрять таких «сотрудников». Она может быть адаптирована для банков, компаний электронной коммерции, телеком-отрасли и других сфер. У помощников стартапа свыше 50 млн активных пользователей в месяц, следует из информации на его сайте.Там же указано, что Aiphoria основана в 2022 году и работает в США, Великобритании, ОАЭ и на Кипре. В команде — более 50 человек. В пресс-релизе об инвестициях основателями указаны Константин Круглов и Денис Чернилевский.Круглов был главой SberDevices. Он ушёл из «Сбера» в 2022 году, а до работы в банке руководил среди прочего разработкой «умной» колонки «Яндекс Станция». Чернилевский работал в «Яндексе», где руководил отделом разработки устройств с «Алисой».Скриншот vc.ru#новости