Microsoft выпустила ИИ-инструмент GitHub Spark для создания приложений по описанию

Он — часть ИИ-сервиса для программирования GitHub Copilot.Исчточник: GitHubКомпания анонсировала его ещё в октябре 2024 года, а теперь выпустила в открытый доступ. Он работает на основе модели Claude Sonnet 4.Инструмент доступен в GitHub Copilot в подписке Copilot Pro+, но его собираются добавить и в другие тарифные планы. Стоимость Copilot Pro+ — $39 в месяц или примерно 3059 рублей по курсу ЦБ на 24 июля 2025 года.С помощью Spark можно создавать приложения — для этого нужно задать запрос на естественном языке. Созданными приложениями можно поделиться с другими пользователями.Также можно просматривать код приложения и вносить в него правки — текстовыми запросами или строчками кода. Кроме того, приложение можно «выгрузить» в репозиторий на GitHub.#новости #microsoft #copilot