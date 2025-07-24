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Евгения Евсеева
AI

Microsoft выпустила ИИ-инструмент GitHub Spark для создания приложений по описанию

Он — часть ИИ-сервиса для программирования GitHub Copilot.

Исчточник: GitHub
Исчточник: GitHub
  • Компания анонсировала его ещё в октябре 2024 года, а теперь выпустила в открытый доступ. Он работает на основе модели Claude Sonnet 4.
  • Инструмент доступен в GitHub Copilot в подписке Copilot Pro+, но его собираются добавить и в другие тарифные планы. Стоимость Copilot Pro+ — $39 в месяц или примерно 3059 рублей по курсу ЦБ на 24 июля 2025 года.
  • С помощью Spark можно создавать приложения — для этого нужно задать запрос на естественном языке. Созданными приложениями можно поделиться с другими пользователями.
  • Также можно просматривать код приложения и вносить в него правки — текстовыми запросами или строчками кода. Кроме того, приложение можно «выгрузить» в репозиторий на GitHub.

#новости #microsoft #copilot

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