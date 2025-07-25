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Евгения Евсеева
AI

Google начала тестировать приложение для вайб-кодинга Opal — пока только в США

Запустят ли его в других странах — неизвестно.

Источник: Google
  • Opal позволяет создавать приложения с помощью текстовых подсказок. Это экспериментальный инструмент от лаборатории Google Labs. Он доступен публично и бесплатно в бета-версии, но только в США.
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • В уже созданное приложение можно вносить правки без необходимости просматривать код — тоже с помощью текстовых промптов. Затем можно его опубликовать и поделиться с теми, у кого есть учётная запись Google.
  • В сервисе доступна галерея с уже готовыми шаблонами — можно протестировать генерацию приложений на них либо внести изменения.
Источник: Google
Источник: Google

#новости #google

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