Google начала тестировать приложение для вайб-кодинга Opal — пока только в США

Запустят ли его в других странах — неизвестно.Источник: GoogleOpal позволяет создавать приложения с помощью текстовых подсказок. Это экспериментальный инструмент от лаборатории Google Labs. Он доступен публично и бесплатно в бета-версии, но только в США.Скриншот vc.ruВ уже созданное приложение можно вносить правки без необходимости просматривать код — тоже с помощью текстовых промптов. Затем можно его опубликовать и поделиться с теми, у кого есть учётная запись Google.В сервисе доступна галерея с уже готовыми шаблонами — можно протестировать генерацию приложений на них либо внести изменения.Источник: Google#новости #google