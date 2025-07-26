Китай предложил создать международную организацию по сотрудничеству в ИИ, чтобы избежать доминирования некоторых стран

На фоне соперничества с США.С таким предложением выступил премьер Госсовета КНР Ли Цян на ежегодной Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, пишет SCMP. По его словам, создание такой организации нужно, чтобы ИИ не стал «эксклюзивной игрой» для избранных стран и компаний.Ли Цян добавил, что Китай выступает за открытое распространение технологий и готов делиться своим опытом с другими странами, в частности, с «глобальным Югом», передаёт Reuters.Среди проблем он назвал «галлюцинации» нейросетей, распространение дипфейков и другие — всё это требует поиска баланса «между развитием и безопасностью» и консенсуса всего общества.Госслужащий также отметил, что развитию ИИ мешают и «узкие места» вроде нехватки чипов, постепенного снижения качественных данных для обучения моделей и сложностей в сотрудничестве «компаний и талантов».Он не назвал США, но, видимо, имел в виду попытки Вашингтона помешать развитию Китая в области ИИ, отмечает Reuters. США, в частности, ввели ограничения на поставки ИИ-чипов и оборудования в КНР.По словам организаторов, пишет Reuters, в 2025 году в конференции участвуют более 800 компаний. Среди китайских свои разработки представят в том числе Huawei, Alibaba и разработчик гуманоидных роботов Unitree.Источник: Qilai Shen / Bloomberg#новости #китай