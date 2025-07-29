Alibaba выпустила бесплатную модель генерации видео Wan 2.2 с открытым исходным кодом

Её можно протестировать на сайте или запустить локально с видеокартой на 8 ГБ.Компания добавила новую модель в генератор видео Wan. Она создаёт ролики по текстовым подсказкам и из изображений, воспроизводит «сложные» движения и спортивные сцены, лучше следует инструкциям и «соблюдает законы физики», заявляют разработчики.Генерация Wan 2.2. Источник: fofr В Wan 2.2 впервые добавили архитектуру «смеси экспертов» (MoE), которая до этого использовалась только в языковых моделях. Одна подмодель отвечает за создание сцены, а другая — деталей.Запрос: "A cat is doing gymnastics on the rings at the olympics, it swings around twice then does a somersault and lands it perfectly." Генерация vc.ruДля сравнения — генерация предыдущей модели Wan 2.1 по такому же запросу. Источник: fofr В сервисе можно бесплатно генерировать неограниченное количество видео длиной пять секунд с разрешением 720p в режиме «медленной» очереди. Чтобы ускорить генерацию, нужно получить кредиты. При регистрации дают десять бесплатных кредитов, которых хватит на создание одного видео. Их также можно купить — минимум 150 штук за $5 (398 рулей по курсу ЦБ на 29 июля 2025 года).Подписка на Wan стоит $6,5 и $26 в месяц (517 и 2069 рублей) с доступными 300 и 1200 кредитами в месяц.Тесты модели из соцсетей — удачные и не очень Генерация пользователя с помощью модели Wan 2.2. Источник: İlker Источник: Derp Learning Источник: Ashraff Hathibelagal «Последствия этого релиза для нашего вида еще мало понятны. Мы не готовы. Да помилует нас бог», — пошутил автор. Источник: peteromalletРежим «оживления» картинки. Источник: A.I.WarperКомпания также выложила в открытый доступ модели Wan2.2-T2V-A14B для генерации по тексту, Wan2.2-I2V-A14B для «оживления» картинок и гибридную модель Wan2.2-TI2V-5B, которую можно запустить с видеокартой на 8 ГБ.#новости #alibaba