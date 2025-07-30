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Ася Карпова
AI

В Photoshop добавили функцию автоматической коррекции цвета, теней и освещения объектов с помощью ИИ

Инструмент Harmonize доступен в десктопной и веб-версии в режиме бета-тестирования.

Примеры коррекции освещения объектов с помощью Harmonize. Источник: Paul Trani
  • ИИ-инструмент помогает вписать новый объект в изображение так, чтобы он «плавно слился с фоном». Пользователь может выбрать один из трёх вариантов коррекции теней, цвета и света, предложенных ИИ.
Пользователь удаляет фон, а затем выбирает Harmonize на панели задач и просматривает три варианта коррекции. Источник: chrisfirst
  • Функция создана на базе экспериментального проекта Project Perfect Blend, который Adobe представила в 2024 году.
  • Также Adobe добавила инструмент Generative Upscale для увеличения разрешения до 8 Мп «без потери чёткости изображения» и улучшила точность функции удаления ненужных объектов Remove Tool.
  • Функции Harmonize и Generative Upscale доступны в режиме бета-тестирования для пользователей Photoshop в веб-версии и на десктопе, а также в мобильном приложении Photoshop для iOS в раннем доступе.

#новости #adobe

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