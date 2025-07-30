В Photoshop добавили функцию автоматической коррекции цвета, теней и освещения объектов с помощью ИИ

Инструмент Harmonize доступен в десктопной и веб-версии в режиме бета-тестирования.Примеры коррекции освещения объектов с помощью Harmonize. Источник: Paul TraniИИ-инструмент помогает вписать новый объект в изображение так, чтобы он «плавно слился с фоном». Пользователь может выбрать один из трёх вариантов коррекции теней, цвета и света, предложенных ИИ.Пользователь удаляет фон, а затем выбирает Harmonize на панели задач и просматривает три варианта коррекции. Источник: chrisfirstФункция создана на базе экспериментального проекта Project Perfect Blend, который Adobe представила в 2024 году.Также Adobe добавила инструмент Generative Upscale для увеличения разрешения до 8 Мп «без потери чёткости изображения» и улучшила точность функции удаления ненужных объектов Remove Tool.Функции Harmonize и Generative Upscale доступны в режиме бета-тестирования для пользователей Photoshop в веб-версии и на десктопе, а также в мобильном приложении Photoshop для iOS в раннем доступе.#новости #adobe