Его можно протестировать бесплатно.Функция Character позволяет загрузить исходное изображение и создать несколько картинок в разных локациях. Обстановку и одежду нужно описывать текстом в запросе.Для лучшего результата разработчики советуют прикреплять фотографию, на которой хорошо видно лицо персонажа — анфас или вполоборота.Источник: OscarAIИсточник: lukasersilИсточник: gizakdagВкладка Character доступна в нижней части панели для ввода запросов в Ideogram. Бесплатно можно сгенерировать десять изображений, в каждой попытке нейросеть предложит четыре варианта на выбор.Дальше понадобится подписка Plus за $15 в месяц (1227 рублей по курсу ЦБ на 30 июля 2025 года).Инструмент можно сочетать с другими функциями сервиса: например, Magic Fill позволяет заменить лицо на исходном фото на персонажа пользователя.Источник: IdeogramВ режиме Remix боту можно прислать референс, и нейросеть создаст генерацию в таком же стиле.Источник: IdeogramВалерия ИльинаAI13.12.2024Нейросеть Ideogram для генерации изображений: особенности и использование Инструмент создаёт картинки с читаемым текстом.#новости