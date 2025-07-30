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Ася Карпова
AI

Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии

Его можно протестировать бесплатно.

  • Функция Character позволяет загрузить исходное изображение и создать несколько картинок в разных локациях. Обстановку и одежду нужно описывать текстом в запросе.
  • Для лучшего результата разработчики советуют прикреплять фотографию, на которой хорошо видно лицо персонажа — анфас или вполоборота.
Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии
Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии
Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии

Источник: OscarAI

Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии
Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии
Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии

Источник: lukasersil

Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии
Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии
Стартап Ideogram выпустил инструмент Character для генерации серий изображений с персонажем по одной фотографии

Источник: gizakdag

  • Вкладка Character доступна в нижней части панели для ввода запросов в Ideogram. Бесплатно можно сгенерировать десять изображений, в каждой попытке нейросеть предложит четыре варианта на выбор.
  • Дальше понадобится подписка Plus за $15 в месяц (1227 рублей по курсу ЦБ на 30 июля 2025 года).
  • Инструмент можно сочетать с другими функциями сервиса: например, Magic Fill позволяет заменить лицо на исходном фото на персонажа пользователя.
Источник: Ideogram
Источник: Ideogram
  • В режиме Remix боту можно прислать референс, и нейросеть создаст генерацию в таком же стиле.
Источник: Ideogram
Источник: Ideogram
Валерия Ильина
AI
Нейросеть Ideogram для генерации изображений: особенности и использование

Инструмент создаёт картинки с читаемым текстом.

Нейросеть Ideogram для генерации изображений: особенности и использование

#новости

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