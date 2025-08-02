Anthropic закрыла OpenAI доступ к API — инженеры использовали её модели «перед запуском GPT‑5», узнало Wired

Anthropic лишила OpenAI доступа к её моделям через API «из‑за прямого нарушения условий обслуживания», сообщили Wired несколько источников.

По их словам, OpenAI подключала Claude к своим внутренним инструментам, чтобы тестировать его в задачах на программирование и написание текстов, а также проверять безопасность. Инженеры могли сравнивать Claude со своими моделями и вносить корректировки.

Клиентам Anthropic запрещено использовать сервис для «создания конкурирующего продукта, включая обучение ИИ-моделей», говорится в коммерческих условиях обслуживания.

«Оценка других ИИ‑систем для сравнения прогресса и повышения безопасности — стандарт в отрасли», — ответила директор по коммуникациям OpenAI Ханна Вонг. Компания «уважает» решение Anthropic, но «разочарована», ведь API OpenAI для неё всё ещё доступен.

«Claude Code стал самым популярным инструментом для программистов в мире, поэтому мы не удивились, когда узнали, что технический персонал OpenAI тоже использовал его перед запуском GPT-5», — сказал Wired представитель Anthropic Кристофер Налти.

OpenAI готовится выпустить новую «гибридную» модель GPT-5 в августе 2025 года, сообщало The Verge со ссылкой на осведомлённые источники.