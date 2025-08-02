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Ася Карпова
AI

Anthropic закрыла OpenAI доступ к API — инженеры использовали её модели «перед запуском GPT‑5», узнало Wired

OpenAI в ответ назвала практику сравнения прогресса моделей «стандартом в отрасли».

Глава Anthropic Дарио Амодеи. Источник: Vietnam Business
Глава Anthropic Дарио Амодеи. Источник: Vietnam Business
  • Anthropic лишила OpenAI доступа к её моделям через API «из‑за прямого нарушения условий обслуживания», сообщили Wired несколько источников.

  • По их словам, OpenAI подключала Claude к своим внутренним инструментам, чтобы тестировать его в задачах на программирование и написание текстов, а также проверять безопасность. Инженеры могли сравнивать Claude со своими моделями и вносить корректировки.

  • Клиентам Anthropic запрещено использовать сервис для «создания конкурирующего продукта, включая обучение ИИ-моделей», говорится в коммерческих условиях обслуживания.

  • «Оценка других ИИ‑систем для сравнения прогресса и повышения безопасности — стандарт в отрасли», — ответила директор по коммуникациям OpenAI Ханна Вонг. Компания «уважает» решение Anthropic, но «разочарована», ведь API OpenAI для неё всё ещё доступен.

  • «Claude Code стал самым популярным инструментом для программистов в мире, поэтому мы не удивились, когда узнали, что технический персонал OpenAI тоже использовал его перед запуском GPT-5», — сказал Wired представитель Anthropic Кристофер Налти.

  • OpenAI готовится выпустить новую «гибридную» модель GPT-5 в августе 2025 года, сообщало The Verge со ссылкой на осведомлённые источники.

  • Налти отметил, что Anthropic «продолжит предоставлять OpenAI доступ к API для сравнительных тестов и оценки безопасности». Когда его возобновят и какие модели разрешат использовать, он не уточнил.

#новости #openai #anthropic

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