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Таня Боброва
AI

xAI добавила генератор изображений и видео Grok Imagine в iOS-приложение

Он доступен для подписчиков.

  • Grok Imagine могут опробовать владельцы подписок SuperGrok и Premium+ в обновлённой версии iOS-приложения Grok, обратило внимание TechCrunch.
  • С помощью сервиса можно сгенерировать видео с аудиодорожкой по картинке или текстовому промпту, указывает издание. По его словам, пользователи могут создавать в том числе откровенный контент в режиме “spicy mode” — например, сгенерировать частично обнажённое тело.
  • TechCrunch пишет, что длительность видео — до 15 секунд, но судя по примерам пользователей — только до шести. По словам Илона Маска, пока Grok Imagine — ранняя бета-версия, но она улучшается «каждый день».

Примеры пользователей

Источник: @Kristennetten
Источник: @Montanz00
Источник: @TheCaptainEli
По словам пользователя, на создание каждого ролика ушло примерно по 15 секунд. Источник: @tetsuoai
“Spicy mode”. Источник: @cb_doge
Источник: @tetsuoai

#новости #grok

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