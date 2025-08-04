xAI добавила генератор изображений и видео Grok Imagine в iOS-приложение

Он доступен для подписчиков.Grok Imagine могут опробовать владельцы подписок SuperGrok и Premium+ в обновлённой версии iOS-приложения Grok, обратило внимание TechCrunch.С помощью сервиса можно сгенерировать видео с аудиодорожкой по картинке или текстовому промпту, указывает издание. По его словам, пользователи могут создавать в том числе откровенный контент в режиме “spicy mode” — например, сгенерировать частично обнажённое тело.TechCrunch пишет, что длительность видео — до 15 секунд, но судя по примерам пользователей — только до шести. По словам Илона Маска, пока Grok Imagine — ранняя бета-версия, но она улучшается «каждый день».Примеры пользователейИсточник: @KristennettenИсточник: @Montanz00Источник: @TheCaptainEliПо словам пользователя, на создание каждого ролика ушло примерно по 15 секунд. Источник: @tetsuoai“Spicy mode”. Источник: @cb_doge Источник: @tetsuoai#новости #grok