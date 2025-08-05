Google выпустила модель для генерации интерактивных игровых миров Genie 3 с «улучшенным» качеством текстур

Исследователи также увеличили время взаимодействия с 3D-миром.Здесь и далее источник: GoogleGenie 3 может генерировать 3D-среды в разрешении 720p по текстовому описанию для игровой индустрии и VR-приложений. В них можно перемещаться и взаимодействовать с предметами.Исследователи добавили генерацию видов природы и поддержку «физических свойств мира», например движений воды. Также можно воссоздать историческую эпоху или определённый город.DeepMind внедрила функцию управления событиями готового мира с помощью текстовых команд. Например, можно изменить погоду или добавить новых персонажей.Взаимодействовать с миром теперь можно в течение «нескольких» минут. Предыдущая версия Genie 2, которую Google представила в декабре 2024 года, позволяла стрелять, плавать и бегать 20 секунд.Пример генерации Genie 2Пока модель доступна в режиме предварительного исследовательского просмотра для «небольшой группы» разработчиков.#новости