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Ася Карпова
AI

Google выпустила модель для генерации интерактивных игровых миров Genie 3 с «улучшенным» качеством текстур

Исследователи также увеличили время взаимодействия с 3D-миром.

Здесь и далее источник: Google
  • Genie 3 может генерировать 3D-среды в разрешении 720p по текстовому описанию для игровой индустрии и VR-приложений. В них можно перемещаться и взаимодействовать с предметами.
  • Исследователи добавили генерацию видов природы и поддержку «физических свойств мира», например движений воды. Также можно воссоздать историческую эпоху или определённый город.
  • DeepMind внедрила функцию управления событиями готового мира с помощью текстовых команд. Например, можно изменить погоду или добавить новых персонажей.
  • Взаимодействовать с миром теперь можно в течение «нескольких» минут. Предыдущая версия Genie 2, которую Google представила в декабре 2024 года, позволяла стрелять, плавать и бегать 20 секунд.
Пример генерации Genie 2
  • Пока модель доступна в режиме предварительного исследовательского просмотра для «небольшой группы» разработчиков.

#новости

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