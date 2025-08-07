The Browser Company запустила Pro-подписку на свой ИИ-браузер Dia за $20 в месяц

Она предоставляет «неограниченный доступ» к чат-боту и другим ИИ-функциям. Появление платного тарифа означает, что для бесплатных пользователей введут ограничения на использование ИИ, пишет TechCrunch. При этом компания не раскрыла точных лимитов.Глава The Browser Company Джош Миллер до этого говорил, что браузер останется бесплатным для тех, кто использует ИИ-инструменты «несколько раз в неделю».Он отмечал, что стартап планирует предлагать несколько тарифных планов стоимостью от $5 до «нескольких сотен долларов» в месяц. Подписка за $20 в месяц, вероятно, станет одним из вариантов со своим набором функций, полагает TechCrunch.Скриншот TechCrunchThe Browser Company выпустила бета-версию ИИ-браузера Dia в июне 2025 года. Она работает на движке Chromium и пока работает только на компьютерах Apple с чипом M1 и новее и macOS 14 или macOS 15.В браузере среди прочего есть встроенный чат-бот, который умеет искать данные в интернете, анализировать файлы, распознавать содержание открытых страниц и может «сканировать» несколько одновременно. Dia также запоминает активность пользователя и создаёт сводки о ней, например, по неделям.До этого The Browser Company развивала браузер Arc, но в мае 2025 года рассказала, что сосредоточится на Dia.#новости #dia #thebrowsercompany