Артур Томилко
AI

The Browser Company запустила Pro-подписку на свой ИИ-браузер Dia за $20 в месяц

Она предоставляет «неограниченный доступ» к чат-боту и другим ИИ-функциям.

  • Появление платного тарифа означает, что для бесплатных пользователей введут ограничения на использование ИИ, пишет TechCrunch. При этом компания не раскрыла точных лимитов.
  • Глава The Browser Company Джош Миллер до этого говорил, что браузер останется бесплатным для тех, кто использует ИИ-инструменты «несколько раз в неделю».
  • Он отмечал, что стартап планирует предлагать несколько тарифных планов стоимостью от $5 до «нескольких сотен долларов» в месяц. Подписка за $20 в месяц, вероятно, станет одним из вариантов со своим набором функций, полагает TechCrunch.
Скриншот TechCrunch

  • The Browser Company выпустила бета-версию ИИ-браузера Dia в июне 2025 года. Она работает на движке Chromium и пока работает только на компьютерах Apple с чипом M1 и новее и macOS 14 или macOS 15.
  • В браузере среди прочего есть встроенный чат-бот, который умеет искать данные в интернете, анализировать файлы, распознавать содержание открытых страниц и может «сканировать» несколько одновременно. Dia также запоминает активность пользователя и создаёт сводки о ней, например, по неделям.

  • До этого The Browser Company развивала браузер Arc, но в мае 2025 года рассказала, что сосредоточится на Dia.

#новости #dia #thebrowsercompany

