«Он будет знать вас так же хорошо, как друзья и коллеги»: The Browser Company выпустила бета-версию ИИ-браузера Dia на движке Chromium

Компания развивала браузер Arc, но в мае 2025 года рассказала, что сосредоточится на Dia. Пока приложение работает только на компьютерах Apple с чипом M1 и новее и macOS 14 или macOS 15. Скачать его смогут те, кто пользовался Arc. Остальным нужно записаться в лист ожидания или получить приглашение от пользователя Dia.В браузере есть встроенный чат-бот. Вызвать его можно, введя запрос в адресную строку. Он умеет искать данные в интернете, анализирует файлы, распознаёт содержание открытых страниц и может «сканировать» несколько одновременно, пишет Forbes. Так, пользователь, который выбирает, например, автомобиль, может попросить нейросеть сопоставить характеристики моделей c разных вкладок.Пример с жильём на Airbnb. Ассистент анализирует все открытые вкладки, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для проживания с двухлетним ребёнком на выходных. Источник: The VergeБот пересказывает содержание ролика на YouTube. Источник: The Browser CompanyПользователь попросил изучить статьи и понять, по какому вопросу мнения героев расходятся. Источник: The Browser CompanyУ браузера также есть «навыки» — нечто вроде быстрых команд в Siri, объясняет TechCrunch. Если пользователь не хочет, чтобы на Facebook (запрещён в России) показывались боковые панели, Dia сможет их скрывать. Если нужно заполнять отклики на вакансии — будет брать данные из онлайн-резюме пользователя.Если попросить ассистента подобрать пальто, он включит «навык шоппинга» и изучит то, что пользователь просматривал на Amazon или, например, на сайте сети Anthropologie. Компания в примерах показала, что чат-бот также умеет искать более дешёвые версии товара со страницы и анализировать пользовательские отзывы.Источник: The Browser CompanyИсточник: The Browser CompanyС ассистентом можно писать письма в одном окне с основным приложением — например, почтовым, — не переключаясь на сторонние сайты и сервисы. Он способен учитывать как стиль письма самого автора, так и тех писателей, которых он часто читает в браузере, пишет The Verge.По словам издания, среди других возможных сценариев — анализ веток в корпоративном мессенджере Slack и написание ответа на их основе; анализ запросов на GitHub. «Принципиально нового тут мало, но зато не нужно ничего копировать и вставлять, скачивать и загружать, делать скриншоты. Бот видит браузер и наоборот», — объясняют в издании.Источник: The Browser CompanyИсточник: The Browser CompanyDia также сможет запоминать активность пользователя и выдавать сводки о ней, например, по неделям.С каждой новой вкладкой пользователь должен чувствовать, что ИИ-модель всё лучше подстраивается под него. Да так, ч��о через неделю и месяц использования, что уж говорить про год, Dia будет знать его так же хорошо, как близкий друг или коллега.Джош Миллер, глава The Browser Company#новости #thebrowsercompany