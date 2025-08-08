Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Инвестиции
Личный опыт
Деньги
Крипто
Образование
Маркетплейсы
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Ася Карпова
AI

Модель для генерации видео в Grok сделали бесплатной для всех пользователей приложения

Она создаёт в том числе откровенный контент в режиме Spicy.

Илон Маск поделился таким примером работы Imagine, которая «оживила» мем в X. Источник: Elon Musk
  • Генератор Imagine доступен в приложении Grok на iOS всем пользователям, в том числе без подписки. Об этом X рассказала в официальном аккаунте. До этого им можно было пользоваться по подпискам SupeGrok и Premium за $30 и $50 в месяц соответственно.
  • Модель создаёт видео с аудиодорожкой по картинке или текстовому промпту длиной до 15 секунд, но примеры в соцсетях длятся по шесть секунд.
  • Есть четыре режима: Normal, Custom, Fun и Spicy. Последний генерирует откровенный контент — частично обнажённое тело или эротические движения. В нём также нет цензуры на дипфейки со знаменитостями, писало The Verge. В их тесте модель сгенерировала обнажённую Тейлор Свифт.
Источник: Dripto

#новости #grok #xai

7
16 комментариев