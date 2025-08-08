Она создаёт в том числе откровенный контент в режиме Spicy.Илон Маск поделился таким примером работы Imagine, которая «оживила» мем в X. Источник: Elon Musk Генератор Imagine доступен в приложении Grok на iOS всем пользователям, в том числе без подписки. Об этом X рассказала в официальном аккаунте. До этого им можно было пользоваться по подпискам SupeGrok и Premium за $30 и $50 в месяц соответственно.Модель создаёт видео с аудиодорожкой по картинке или текстовому промпту длиной до 15 секунд, но примеры в соцсетях длятся по шесть секунд.Есть четыре режима: Normal, Custom, Fun и Spicy. Последний генерирует откровенный контент — частично обнажённое тело или эротические движения. В нём также нет цензуры на дипфейки со знаменитостями, писало The Verge. В их тесте модель сгенерировала обнажённую Тейлор Свифт.Источник: Dripto#новости #grok #xai