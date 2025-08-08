OpenAI выплатит сотрудникам премии в «несколько миллионов долларов» из-за «изменений на рынке» — The Verge

Об этом Сэм Альтман якобы сообщил сотрудникам за день до запуска GPT-5.Гендиректор OpenAI. Источник: Getty ImagesАльтман написал, что компания пересмотрела компенсации для технической команды «с учётом изменений на рынке» труда. С «копией» его сообщения в Slack ознакомилось The Verge. Об этом же писало The Information.Размер «специальной единовременной премии» будет зависеть от должности сотрудника. Самые высокие выплаты по несколько миллионов долларов получат «ценные исследователи, которые и так зарабатывают миллионы в год». Премия инженера в среднем составит «сотни тысяч долларов».Эти бонусы будут выплачивать ежеквартально в течение следующих двух лет. Сотрудники смогут получить их в виде акций, наличными или в обоих форматах.OpenAI будет повышать компенсации «по мере того, как компания добивается всё больших успехов», — добавил Альтман.По словам источников издания, в последнее время не только Meta* Марка Цукерберга, но и xAI Илона Маска активно пытается переманить ведущих специалистов OpenAI, делая им «щедрые» предложения.*Meta признана в России экстремистской и запрещена.#новости #ии