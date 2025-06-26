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Ася Карпова
AI

Цукерберг переманил трёх исследователей из OpenAI, включая Александра Колесникова — WSJ

Meta* предлагала бонус в $100 млн некоторым сотрудникам конкурента в июне 2025 года.

Глава Meta* Марк Цукерберг. Источник: Getty Images
Глава Meta* Марк Цукерберг. Источник: Getty Images
  • Лукас Бейер, Александр Колесников и Чжай Сяохуа перешли в подразделение Meta* по созданию «суперинтеллекта». Они были основателями офиса OpenAI в Цюрихе и работали там же, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В компании подтвердили уход всех троих сотрудников.
  • Исследователи вместе пришли в OpenAI из ИИ-подразделения Google DeepMind в 2024 году. Колесников с 2011 по 2013 год работал инженером-исследователем в «Яндексе». Он окончил МГУ и Австрийский институт науки и технологий (ISTA).
  • По данным WSJ, глава Meta* Марк Цукерберг лично подключился к найму исследователей в апреле 2025 года из-за «медленного» развития ИИ-моделей компании.
  • В начале июня Bloomberg узнало, что он формирует команду для создания общего искусственного интеллекта (AGI) и переманивает сотрудников из OpenAI и Google. Цукерберг также пытался предложить контракт сооснователю OpenAI Илье Суцкеверу, но безуспешно.
  • 17 июня глава OpenAI Сэм Альтман рассказал, что Meta* предлагала людям из его команды бонус в $100 млн и годовую компенсацию, но никто из «лучших сотрудников» не согласился. Уже 24 июня он сказал, что «вербовка» исследователей его не волнует. «Ну окей, Цукерберг снова вытворяет что-то сумасшедшее. И дальше что?» — приводит его слова WSJ.
  • 12 июня Meta* вложила $14,3 млрд в ИИ-стартап Scale и наняла его гендиректора Александра Ванга руководителем команды по разработке AGI.

*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости #openai #meta

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