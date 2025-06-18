Meta* предлагала сотрудникам OpenAI бонус в $100 млн за переход в их формирующуюся команду по созданию AGI — Сэм Альтман

Также обещали ещё «более» высокие годовые компенсации.Глава OpenAI Сэм Альтман. Источник: Associated PressВ начале июня 2025 года Bloomberg и The New York Times узнали, что Meta* нанимает специалистов в новую лабораторию ИИ для создания общего искусственного интеллекта (AGI) и перенимает сотрудников из OpenAI и Google.17 июня глава OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что Meta* начала делать «просто огромные предложения» людям из его команды — «бонусы за подписание контракта в размере $100 млн, годовая компенсация — ещё больше».Он добавил, что никто из «лучших сотрудников» на условия не согласился. По информации Bloomberg, Meta* пыталась переманить одного из ведущих исследователей OpenAI Ноама Брауна.Альтман сказал, что не считает Meta* «выдающейся» компанией в области инноваций — фокус на высоких зарплатах, а не на миссии достижения AGI, не способствует формированию хорошей корпоративной культуры.Главе OpenAI также было бы интересно запустить свою соцсеть, в которой ИИ будет формировать персонализированную ленту на основе предпочтений пользователя. Она «потенциально» сможет конкурировать с продуктами Meta*. Сообщения о работе OpenAI над проектом социальной сети появились 15 апреля 2025 года.Meta* AI выпустили приложение с чат-ботом и лентой Discover с промптами пользователей 29 апреля 2025 года.Полина ЛааксоAI15 июняВ Meta* AI можно добровольно делиться запросами к чат-боту с другими пользователями, но некоторые делают это по ошибке и вместе с вопросами про любовь и бога «сливают» личные данные В том числе чужие.*Meta, владеющая Instagram, Facebook, Threads и WhatsApp, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #openai